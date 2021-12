Acordo sobre Louos é entregue a desembargador Rotondano

O acordo de revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento urbano (PDDU) e da Lei de Ordenamento e Uso do Solo (Louos) foi entregue nesta quinta-feira, 2, pelo prefeito ACM Neto (DEM) e o procurador-geral de Justiça, Wellington César Lima e Silva, ao desembargador José Edivaldo Rotondano.

Rotondano é o relator do processo de Ação Direta de Inconstitucionalidade, movida pelo Ministério Público em 2012, que solicitou a revogação de pontos da lei considerados inconstitucionais,

Caberá ao relator emitir parecer sobre o acordo de revisão e encaminhá-lo a análise do Pleno do Tribunal de Justiça da Bahia. Desde janeiro de 2012, os pontos questionados pela Adin estão suspensos. Rotondano garantiu que dará celeridade ao processo. "Como há um pedido de liminar, esta ação se sobrepõe às demais", afirmou o desembargador.

Consenso - Segundo o prefeito, após a decisão judicial, a prefeitura colocará em prática um cronograma de debate para revisão do PDDU e Louos, junto com a Câmara de Vereadores.

O processo de aprovação da Louos e do PDDU no Legislativo municipal, na gestão do ex-prefeito João Henrique Carneiro (PP), sofreu duras críticas dos movimentos organizados e de meio ambiente é tido como um dos responsáveis pela não reeleição de 53% da Câmara Municipal de Salvador.

"Superamos um impasse que impedia o crescimento econômico de Salvador e do mercado imobiliário", disse o prefeito. "O Ministério Público e a prefeitura agora estão do mesmo lado".

Para o procurador-geral de Justiça, Wellington César Lima e Silva, destacou a importância do entendimento. "O consenso garante dos interesses da sociedade, das questões ambientais envolvidas e torna possível que o município adote medidas indispensáveis e que conferem segurança jurídica", disse.

Segundo a prefeitura, as Zonas de Especial Interesse Social (Zeis) e a orla de Salvador são pontos contemplados pelo acordo, que prevê medidas protetivas para as Zeis e controle de construções na orla.

