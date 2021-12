Acordo pré-eleitoral garante apoio do PV à candidatura de Leo Prates

O apoio do PV à candidatura do vereador Leo Prates (DEM) à presidência da Câmara Municipal de Salvador, anunciado nesta terça-feira, 22, foi motivado por um acordo do partido com o Solidariedade (SD), legenda do vereador Geraldo Júnior, que também era candidato, mas desistiu para apoiar o democrata.

A vereadora eleita Marcelle Moraes (PV), no entanto, já avisou que irá apoiar a reeleição do atual presidente da Casa, Paulo Câmara (PSDB), contrariando o posicionamento dos outros três vereadores da legenda.

O vereador Henrique Carballal (PV) revelou que, no período pré-eleitoral, durante a formação da aliança PV-SD nas proporcionais, o PV se comprometeu a apoiar a candidatura de Geraldo Júnior (SD) à presidência.

“Geraldo retira e apoia Leo Prates, que seria candidato de um movimento do qual Geraldo fazia parte. Foi uma demonstração de lealdade e retribuição à aliança que levou à formação da chapa proporcional. O apoio (a Prates) nasce de forma natural”, diz Carballal. O movimento mencionado é o Câmara Democrática, do qual fazem parte também Isnard Araújo (PHS), Tiago Correia (PSDB) e Joceval Rodrigues (PPS).

adblock ativo