Acompanhe o depoimento do ex-ministro Nelson Teich à CPI da Pandemia

O ex-ministro da Saúde, Nelson Teich, presta depoimento à CPI da Pandemia nesta quarta-feira, 5. Ele é o segundo ex-titular da pasta do governo Jair Bolsonaro a ser ouvido no Senado Federal.

Teich assumiu o Ministério da Saúde em substituição a Luiz Henrique Mandetta, que prestou depoimento ontem aos senadores.

Permaneceu no cargo apenas um mês, entre 16 de abril e 15 de maio de 2020. Teich pediu demissão por divergências com o presidente sobre o uso de cloroquina em pacientes com sintomas leves e a adoção do isolamento social como forma de controle da disseminação do coronavírus.

