Acompanhe ao vivo o julgamento do habeas corpus de Lula

O Supremo Tribunal Federal (STF) julga na tarde desta quarta-feira, 4, o pedido de habeas corpus que a defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pede que ele responda em liberdade pelo processo do tríplex no Guarujá.

O ex-presidente já foi condenado em primeira instância, por Sérgio Moro, a 9 anos e meio de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. Acompanhe ao vivo o julgamento do STF.

