Após ser condenado pelo juiz Sérgio Moro, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no processo envolvendo o tríplex do Guarujáo, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem apelação julgada nesta quarta-feira, 24, pela 8ª Turma do TRF-4, em Porto Alegre. Em Salvador, grupos de apoidores do petista realizaram protesto na região do aeroporto e em Lauro de Freiras nesta manhã. Por conta as manifestações, o trânsito ficou lento nas duas regiões.

Da Redação Acompanhe ao vivo o julgamento do ex-presidente Lula no TRF4

