Acompanhada de Rui, Alice segue para votar na Federação

A deputada federal e candidata à Prefeitura de Salvador Alice Portugal (PCdoB) saiu por volta de 8h20 deste domingo, 2, do Palácio do Governo em Ondina para votar na Universidade Católica do Salvador (Ucsal), no campus da Federação.

A prefeiturável está acompanhada de Rui Costa e, em seguida, irá para o Colégio Estadual Duque de Caxias na Liberdade acompanhar a votação do Governador.

Segunda colocada para assumir a gestão municipal, Alice ganhou quatro posições em relação à última pesquisa e registrou 16% dos votos.

