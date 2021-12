ACM Neto: vencer eleição é o que menos pesa na decisão de se candidatar

O prefeito de Salvador, ACM Neto (DEM), disse para A TARDE, enquanto curtia a folia no Campo Grande, na tarde deste domingo, 11, que o único fato que não pesa na sua decisão sobre sair ou não candidato ao governo é uma eventual derrota nas urnas. Ele confirmou, ainda, que deve ser empossado presidente nacional do DEM, no próximo dia 08 de março, o que dará a ele visibilidade e função central nas articulações locais e nacionais.

Perguntado sobre qual será o principal critério para a tomada de decisão, que deve ser anunciada até final de março, desconversou, mas assinalou que "é jovem" e que não pode enxergar somente uma eleição, mas sim uma trajetória de vida.

"Não estou preocupado no que fazer se no dia 08/10 eu não ganhar a eleição. Essa é uma preocupação que não passa na minha decisão", disse Neto.

No sábado, coluna do jornal O Estado de São Paulo afirmou que Neto estaria tendendo a desistir da candidatura. Seu grupo político, no entanto, não admite a possibilidade. O que se comenta nos bastidores do Thomé de Souza é que caso isso venha a ocorrer o nome para substituí-lo seria o do prefeito de Feira de Santana, José Ronaldo (DEM).

