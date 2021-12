ACM Neto sinaliza possível diálogo com o Uber

O prefeito ACM Neto (DEM), candidato à reeleição, sinalizou para a possibilidade de regulamentar o Uber em Salvador. Em entrevista à rádio Band News, o democrata disse que a responsabilidade dos motoristas do aplicativo trafegarem na capital baiana de forma clandestina é do Uber. Isso porque a empresa "não teve a mínima preocupação de procurar a prefeitura para discutir a regulamentação".

Neto afirmou que as categorias que procuraram o governo municipal tiveram "um diálogo aberto". "O que não dá é para prestar um serviço de transporte em uma cidade tão ampla, complexa à margem da lei e da fiscalização do poder público. E foi a opção que Uber fez e por isso a prefeitura se colocou contra um serviço que não estivesse disposto a passar por uma regulamentação", justificou o prefeito.

As declarações desta terça-feira, 30, mudam o tom do discurso do democrata, que em abril, um dia após o início da operação do Uber em Salvador, disse que era "contra o serviço". Na ocasião, Neto já tinha citado a falta de regulamentação. O secretário de Mobilidade Fábio Motta, na época, também afirmou que "a prefeitura não está com disposição de regulamentar o Uber".

Ainda em abril, a Câmara de Vereadores de Salvador aprovou a lei nº 9.066/2016, que proíbe o transporte de veículos particulares sem regulamentação na capital baiana. A legislação foi sancionada pelo prefeito, que intensificou a fiscalização na cidade.

