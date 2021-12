ACM Neto se reúne com Temer e negocia apoio do DEM

O prefeito ACM Neto (DEM) se reuniu na noite desta terça-feira, 26, com o vice-presidente Michel Temer (PMDB). De acordo com o colunista Josias de Souza, do Uol, Neto discutiu com o peemedebista a participação do DEM em um possível governo de Temer, caso o impeachment da presidente Dilma Rousseff (PT) seja aprovado.

O vice planeja incluir o DEM na equipe ministerial. Ainda segundo o colunista, o partido de Neto pode ficar com um ministério, possivelmente o das Comunicações. O nome do presidente do partido na Bahia, José Carlos Aleluia, é cotado para assumir o cargo. Outra opção é Mendonça Filho, de Pernambuco.

Apesar de iniciar a negociação com o prefeito de Salvador, Temer deve fechar o acordo com o senador Agripino Maia (RN), presidente do DEM federal.

PSDB

Além de Neto, outro baiano esteve com o vice-presidente na noite desta terça. O líder do PSDB na Câmara, o deputado Antonio Imbassahy, também se reuniu com o peemedebista. Ao lado do líder do partido no Senado, Cássio Cunha Lima (PE), Imbassahy conversou com Temer sobre a participação do PSDB em um suposto governo.

Temer ainda deve se reunir com o presidente do partido, Aécio Neves. Ele vem negociando com o PSDB uma participação da legenda em seu governo. Para isso, ele oferece dois ministérios.

