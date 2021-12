ACM Neto se preocupa com perda financeira de Salvador

Preocupado com a perda que Salvador teve de mais de R$ 20 milhões do FPM nos últimos seis meses - no acumulado do ano supera a R$ 33,6 milhões - e de mais de R$ 2,3 milhões do imposto de combustível, a Cide, o prefeito eleito de Salvador, ACM Neto (DEM), propõe uma mobilização de prefeitos e governadores para sensibilizar o governo a buscar formas de compensar estados e municípios pela redução dos repasses dos recursos federais.

"Não se trata de reivindicação de partido a, b ou c. É o pacto federativo que está em jogo. Quando estados e municípios enfraquecem, a federação também fica enfraquecida", alerta o deputado federal, que estará na abertura do Encontro de Prefeitos Eleitos e Reeleitos, promovido pela UPB, em Camaçari.

O democrata considera "louvável" a iniciativa do governo de conceder incentivos tributários ao setor produtivo. Mas assinala que as medidas não podem impor aos demais entes federados "desafios" que comprometam as finanças e os serviços prestados à população. Outra preocupação de Neto são as perdas de ICMS, em 2013, com a desoneração do imposto cobrado sobre o consumo de energia elétrica.

