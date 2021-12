ACM Neto repudia declaração de Eduardo Bolsonaro sobre volta do AI-5

Após o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) sugerir novo AI-5 para conter a esquerda no Brasil, o prefeito de Salvador e presidente do Democratas (DEM), ACM Neto, de pronunciou sobre o caso na tarde desta quinta-feira, 31.

O prefeito afirmou que a defesa intransigente da democracia está no DNA do Democratas, no entanto, acrescentou que o partido defende a liberdade política. "Condenamos e combateremos qualquer tentativa de ameaça à liberdade política e ao pleno funcionamento das instituições do nosso país", ressalta ACM Neto.

"As declarações do deputado Eduardo Bolsonaro são uma inaceitável afronta à democracia. Nesse momento o país precisa de equilíbrio e responsabilidade, não de ameaças e radicalizações como as defendidas pelo parlamentar", acrescenta.

