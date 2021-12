ACM Neto promete faxina e secretários se comprometem

Uma faxina geral na cidade iniciada no primeiro dia após a sua posse e metas a serem cumpridas pelo seu secretariado num prazo de três meses. Com essas medidas, o prefeito eleito de Salvador, ACM Neto (DEM), pretende dar início à sua gestão.

Na última reunião com a sua equipe de trabalho antes de ser empossado, no dia 1º de janeiro, o prefeito eleito abriu espaço para a imprensa e deu um caráter simbólico ao encontro com o seu secretariado: formalizou promessas de campanha em um termo de compromisso assinado pelos titulares de órgãos.

"Todas as áreas de Salvador vão trabalhar numa política de metas e haverá o acompanhamento permanente de resultados", disse o prefeito eleito, que pretende instituir também a meritocracia na administração pública. "Quem for bem, será premiado. Quem não for bem, não continua na prefeitura", afirmou o futuro prefeito, ao ressaltar que cerca de 30 decretos administrativos serão publicados no dia 3 de janeiro que definem ações nas áreas de gestão, política de governo, finanças, ética e administração pública. Os planos de ação de cada secretaria foram discutidos a portas fechadas, em que cerca de 30 minutos foram dedicados à conversa com cada secretário.

O encontro, realizado em hotel no bairro do Rio Vermelho e que teve a presença da vice Célia Sacramento (PV) e do ex-governador Paulo Souto (DEM), responsável pelo processo de transição de governo, só não contou com o futuro secretário da Fazenda, Mauro Ricardo, que finaliza as atividades como titular da mesma pasta na cidade de São Paulo.

Diálogo - Na "faxina geral" prometida pelo novo prefeito, os bairros em situação emergencial serão priorizados nos aspectos de limpeza pública e iluminação. "É feita uma vistoria na cidade para detectar onde as primeiras ações serão implementadas", assinalou a secretária da Ordem Pública, Rosemma Maluf, que, além de dialogar com as empresas prestadoras de serviços, quer a participação da população.

"O telefone 156 receberá solicitações e sugestões", assinalou a secretária, que pretende dar início à sua gestão atacando questões que considera prioritárias. "Vamos organizar e qualificar os ambulantes, reorganizar os cemitérios da cidade, rever os serviços do Salvamar e definir pontos de descarte de entulhos", observou.

O futuro titular da Secretaria da Saúde, José Rodrigues, revelou a intenção de fazer funcionar a capacidade instalada em mais 150 unidades de saúde de Salvador. "faremos isso com contratação de mão-de-obra, seja com terceirizados ou chamamento do concurso público", diz.

