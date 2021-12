ACM Neto promete acionar STF contra decisão da AL-BA

O prefeito de Salvador ACM Neto prometeu acionar o Supremo Tribunal Federal (STF) caso a Assembleia Legislativa da Bahia aprove projeto de lei que impede o município de intervir no serviço de abastecimento de água e saneamento da Embasa (Empresa Baiana de Agua e Saneamento S/A). "Estou com uma Adin (Ação Direta de Inconstitucionalidade) sendo estudada. Mas eu vou revelar o nome de todos os deputados que votaram contra Salvador porque, como nós temos eleição esse ano, a cidade precisa saber quem é que está contra ela", disse o prefeito em entrevista coletiva na tarde desta segunda-feira, 9.

Segundo os números apresentados pelo prefeito na entrevista, a Embasa deu um reajuste 86% acima da inflação desde 2006, além de que, aproximadamente, 20% da população de Salvador não tem água encanada, o que causa impactos negativos no município. "A universalização do esgoto não é só uma questão ambiental. É social também", afirmou.

Ainda durante a coletiva, o prefeito de Salvador criticou a atuação da empresa. "Eu quero apenas que, onde se fizer intervenção, se deixe da forma que estava e que não se faça intervenção em áreas que nós acabamos de recuperar o asfalto", afirmou. A votação na AL-BA pode acontecer nesta terça-feira, 10. ACM Neto, porém, afirmou que não pretende retirar a concessão da Embasa. "Isso não está na pauta hoje", disse.

Em entrevista à um programa local da Bandeirantes, o governador Jaques Wagner disse que achou estranha as afirmações do prefeito, mas opinou o que teria levado ACM Neto a tomar a atitude. "Creio que essa vontade esconde um velho anseio do grupo político do prefeito de privatizar a Embasa", afirmou.

A Embasa enviou nota à imprensa rebatendo algumas acusações de ACM Neto. Confira abaixo:

Desde 2007, a Embasa está investindo cerca de R$ 1,2 bilhão em Salvador nas áreas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, sendo R$ 354 milhões em abastecimento de água e R$ 857,6 em esgotamento sanitário.



A criação de uma agência reguladora municipal pela prefeitura de Salvador para regular os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário é inconstitucional, já que se trata de um serviço integrado de abastecimento de água. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, nas regiões metropolitanas, quem tem competência para definir o prestador para regular e planejar é o órgão metropolitano, composto por todos os municípios integrantes da região metropolitana mais o estado. A decisão foi proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIN) 1842/RJ e 2077/BA



Com relação às perdas de água apresentadas pela Prefeitura, a Embasa informa que 20% delas é relativa às perdas provenientes de ligação clandestina (a exemplo de gatos e lava à jatos) e inadimplência, ou seja, a empresa fatura mas não recebe o pagamento. Desses, 20% só a prefeitura de Salvador é responsável por 3,1% da perda de faturamento da Embasa. Inadimplente desde 1995, a dívida da prefeitura com o serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário chega a R$ 375 milhões. (...) As redes de água e esgoto operadas pela Embasa em Salvador se estendem pela malha urbana da cidade numa extensão que chega a 9.700 quilômetros de tubulações, boa parte deles abaixo do solo. As intervenções da Embasa para ampliação e manutenção dessas redes envolvem a abertura de valas em vias de circulação, gerando transtornos temporários.

Para recuperar a pavimentação asfáltica dos trechos de intervenção, a Embasa já assinou convênio com a Prefeitura, no valor de R$ 5,8 milhões, dotando a Superintendência de Conservação e Obras Públicas (Sucop) de equipes, equipamentos e material e está licitando a contratação de empresa, no valor d e R$ 11 milhões, para fresar e asfaltar trechos de intervenção no asfalto das grandes vias da cidade.

