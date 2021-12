ACM Neto prevê bom cenário para oposições

O prefeito ACM Neto (DEM) disse que seu grupo político trabalha para vencer as eleições do próximo ano na maioria dos 40 maiores municípios do estado. Ele citou o caso de Camaçari, cidade estratégica na Bahia, sede do polo petroquímico e governada pelo PT há vários anos.

"Minha articulação não é restrita ao Democratas, olha de maneira mais ampla os partidos de oposição. Em Camaçari temos duas candidaturas, uma de (Antônio) Elinaldo do DEM e a outra de (José) Tude do PMDB. Aquele que tiver melhor situado, em melhor posição, será o candidato a prefeito", declarou, Neto, nesta segunda-feria, 26, pouco antes de participar da convenção estadual do DEM que reconduziu o deputado José Carlos Aleluia, presidente estadual da legenda.

Neto se mostrou inteirado sobre a situação nos principais municípios da região metropolitana de Salvador. "São Francisco do Conde, o cenário ainda não está claro. Definido o que temos na RMS, além de Camaçari, é Dinha em Simões Filho. Há uma pré-candidatura de Chico Franco em Lauro de Freitas; Candeias a gente está discutindo com a ex-prefeita Tonha Magalhães qual o melhor projeto; e em Madre de Deus temos a pré-candidatura da ex-prefeita Nita", descreveu, insistindo que o "foco" é nos 40 maiores municípios baianos.

Cenário

O prefeito de Salvador, que teve a gestão avaliada positivamente em recente pesquisa do Instituto Paraná, admite que as oposições na Bahia vivem um bom momento, inclusive pelo desgaste do PT. "Se você for ver, nas 40 maiores cidades, hoje, apenas em três delas nós não temos palanque resolvido. Nas outras 37 já temos. Em 2012, o cenário estava bem longe disso, nós tivemos poucas candidaturas. Agora também nos pequenos municípios onde havia divisões, as oposições terão palanque. Esse é um reflexo claro e evidente da mudança do cenário político, nacional e local. Entendo que existe um conjunto de forças trabalhando nisso, deputados estaduais, federais".

Neto negou que tenha ironizado uma fala do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que, em visita recente a Salvador, recomendou que seus militantes, entre os quais o governador Rui Costa, percorram as ruas para defender o PT. "No programa do DEM que foi ao ar antes da visita de Lula, eu digo isso (que o escritório do prefeito é a rua) na TV", declarou, assegurando que vem repetindo isso nos eventos. "Pelo menos, quatro dias por semana estou nas ruas", disse.

