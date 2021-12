ACM Neto prepara projeto que vai alterar cálculo do IPTU

Antes mesmo de o projeto de reforma tributária, aprovado pela Câmara na madrugada desta quinta-feira, 6, ser sancionado pelo prefeito ACM Neto (DEM), o Executivo municipal já prepara nova matéria propondo alterações mais amplas na cobrança do IPTU.

Segundo revelou o secretário da Fazenda Mauro Ricardo Costa, com exclusividade ao A TARDE, um projeto de lei será encaminhado ao Legislativo, nos próximos meses, propondo que o cálculo do IPTU seja pelo valor de mercado e não pelo padrão do imóvel.

A proposta deve gerar questionamentos, mas já está sendo defendida pelo vereador e tributarista Edvaldo Brito (PTB), que, quando vice-prefeito de Salvador, na gestão passada, já chamava atenção para a necessidade da atualização da base de cálculo do imposto.

Com a aprovação dos projetos de lei 160 e 161/2013, que tratam da reforma tributária do município, o prefeito ACM Neto (DEM) obteve sua primeira vitória no Legislativo. A implementação desses projetos deverá garantir uma injeção de R$ 500 milhões nos cofres do município em 2014 - equivalente a 15% do orçamento deste ano, estimado em R$ 4 bilhões.

A matéria aprovada traz alterações no IPTU, mas ainda não mexe na base de cálculo dos imóveis. Por enquanto, o texto aprovado pela Câmara cria fatores de correção (que incidem sobre o terreno e construção), que interferem no cálculo do VUP (Valor Unitário Padrão).

O projeto institui, ainda, o Valor Venal de Referência (VVR) que, com outras medidas, permitirá ajustar o imposto ao valor de mercado do imóvel. "Avançamos, mas precisamos ainda aprimorar os critérios técnicos da cobrança do IPTU", diz Edvaldo Brito.

Veto - ACM Neto, que de seu gabinete acompanhou as 12 horas de votação dos projetos, ao lado do secretário da Fazenda, está aguardando a redação final das matérias, com a incorporação das 78 emendas aprovadas pelos vereadores, para sancionar a nova lei, o que deve acontecer na semana que vem.

O prefeito não falou em vetos, mas a TARDE apurou que é possível que algumas emendas sejam retiradas, a exemplo da que mantém a cobrança de 5% de ISS sobre o faturamento de incorporadoras que atuam na capital.

A cobrança do imposto estava previsto no texto original, mas um pedido da Ademi e do Sinduscon para manter a isenção desse imposto no setor, fez com que o Executivo sugerisse à Câmara uma emenda retirando o dispositivo tributário.

O município preferiu acatar o pleito dos empresários, segundo relatou o secretário Mauro Ricardo, "para não judicializar a questão", já que no entendimento do setor, as incorporadoras estariam isentas de ISS.

A nova lei tributária promove avanços na máquina arrecadadora do município e também tem medidas polêmicas. Uma delas é a criação da companhia de Mobilização de Ativos (CDEMS).

