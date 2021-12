ACM Neto participa do desfile do 2 de Julho com dedo do pé quebrado

O prefeito de Salvador ACM Neto desfilou com sua comitiva, na manhã do dia 2 de Julho, enfrentando a dor de um dedo do pé quebrado. A lesão, segundo ele, foi fruto de um acidente sofrido ao jogar bola com a filha.

“Tive um acidente inesperado ontem (sábado, 1º). Estou aqui medicado e vou tentar fazer a caminhada, mas sentindo muita dor no dedo do pé”, disse o prefeito, acrescentando: "Vou tentar fazer uma parte do percurso, senão todo. Até onde o pé resistir e aguentar".

Muito obrigado pelo carinho em cada canto que passamos nesse dia de homenagem àqueles que lutaram por nossa Independência. #2dejulho Uma publicação compartilhada por ACM Neto (@acmnetooficial) em Jul 2, 2017 às 6:58 PDT

