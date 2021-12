ACM Neto: "O único caminho para a cidade é descentralizar"

Com a agenda repleta de compromissos em torno do aniversário de Salvador, o prefeito ACM Neto concedeu entrevista exclusiva ao A TARDE - só possível porque ele reduziu o horário de almoço da última quinta-feira para falar sobre desafios da gestão. Confira os principais trechos.

Até aqui, o que o senhor destacaria como o maior feito da sua gestão?



O que me dá mais alegria talvez não se evidencie em uma obra, uma intervenção, mas no fato de que as pessoas voltaram a confiar em Salvador, a ter esperança na cidade. Esse movimento, que é imaterial, é o que mais me estimula a continuar com o trabalho.

Em outra medida, o que mais lhe preocupa no sentido de grande desafio a superar?



O nosso grande desafio é garantir o equilíbrio das contas. Ao chegar encontrei dívida, rombo no orçamento e 173 itens de inadimplência que impediam o Município de receber recursos. Graças a Deus já saímos disso: é como se tivéssemos tirado o paciente da UTI. Mas ele ainda está no leito hospitalar, ainda não teve alta.



O senhor se referiu ao início da volta de uma boa relação do soteropolitano com a cidade, mas se há um ponto em que ainda persiste o desencanto é em relação à orla, citada por muitos como a mais problemática do Nordeste. Quando é efetivamente que isso vai mudar?



Já está mudando. Já entregamos a Boca do Rio, estamos andando bem na Barra, com uma etapa entregue e outra em andamento. E a minha preocupação é atender a toda cidade, por isso estamos qualificando a orla da Cidade Baixa e Subúrbio, iremos da Barra ao Rio Vermelho e da Boca do Rio a Piatã e Itapuã. Até 2016 teremos uma nova orla totalmente requalificada.



Para além da infraestrutura, há questões que observamos nesse período de problemas de ordenamento, com reações a ações para ordenamento de comércio, aluguel abusivo de cadeiras e guarda-sóis, por exemplo...



O que posso dizer é que a maioria dos comerciantes quer a organização e tem nos auxiliado. Mas há uma minoria que prefere a desordem, mas nós não vamos permitir. Estamos com as estruturas provisórias, que eu não posso chamar de barracas, mas já estamos trabalhando para montar as definitivas, com parcerias público-privadas e de acordo com a Justiça Federal. A meta é fazer a reforma chegar à areia o mais rápido possível.

Aproveitando o assunto, vemos que situação semelhante é vivida por Lauro de Freitas. A impressão que dá é que não há uma integração entre cidades da região metropolitana, há um certo isolamento. Não é importante uma integração para resolver os problemas?



Uma vez, em conversa informal, sugeri ao Estado criar um órgão que colocasse à mesa prefeituras da região metropolitana para juntas buscar soluções.

Que áreas interferem mais no equilíbrio entre as cidades metropolitanas?



Sobretudo mobilidade - e as soluções têm que ser pensadas de maneira integrada. O metrô, quando chegar na linha 2, em Lauro, vai contribuir. Também pedi para que a licitação do transporte, que sairá na semana que vem, leve em consideração o sistema metropolitano. O que há hoje é quase competição e precisamos mudar isso. Outra área é a de saúde.

Em que medida?



Salvador sofre com a demanda de pacientes, da região metropolitana e do interior. Não podemos perguntar ao paciente se ele é ou não daqui. Na divisa com Lauro de Freitas isso acontece mais e investimos, construindo e reformando postos em São Cristóvão, Itapuã e Mussurunga. Essa questão metropolitana exige atenção, sim. O ideal é que haja um fórum para pensarmos juntos essas demandas e as soluções para elas.

O senhor já teve alguma conversa de trabalho com o prefeito de Lauro de Freitas, a cidade mais próxima?



Não. Falamos informalmente, temos boa relação, mas não sentamos para conversar. Mas acho isso importante.

A cidade está com obras de recuperação do asfalto, mas há também algum transtorno natural, pela raspagem [fresagem] e demora de reasfaltamento. Também há áreas em vários bairros que são cronicamente críticas...



Fazemos a fresagem porque a decisão foi por fazer um trabalho de qualidade e duradouro. Às vezes há intercorrências, chove e há atraso, além da Embasa. Hoje a minha maior dor de cabeça na cidade é com a Embasa! Já temos cerca de 70 perfurações feitas pela empresa em asfalto recuperado. Lamentavelmente, a Embasa não trabalha de forma organizada e deve muito a Salvador. São informados dos trechos, podiam fazer intervenções antes, mas deixam para depois que as ruas estão asfaltadas. Muitas vezes o cidadão não sabe, mas tudo que está acontecendo com o asfalto novo é culpa deles. Estou endurecendo esse jogo com a Embasa... É bom dizer que Estamos investindo R$ 200 milhões, nunca se investiu tanto em asfalto em Salvador.

E a origem dos recursos?



Cem por cento do Município. Aprovamos na Câmara uma linha da Desenbahia para financiar

R$ 40 milhões, mas será para a ligação Cajazeiras-Valéria.

Salvador é uma cidade de contrastes sociais. Como atender as duas pontas?



O único caminho é a descentralizar. Por isso investimos nas prefeituras-bairro. Até o fim do ano teremos as dez funcionando.

Mas também é verdade que o senhor pensa em construir um centro administrativo municipal?



É verdade. Hoje a estrutura está espalhada em prédios velhos e que dão despesas com manutenção.

Onde seria?



Nos Barris ou no Comércio, locais onde já há a presença dos nossos órgãos, por meio de parceria público-privada. Não quero sair do Centro Antigo: a presença da prefeitura ajuda a revitalizar a área.

O senhor passou bom período como deputado em Brasília e agora está com a vida política centrada aqui. O que mudou?



Antes, de certa forma, era mais tranquilo. A vida do prefeito é muito corrida, demandas o tempo todo na cidade. Mas te digo uma coisa: hoje sou muito mais feliz vivendo aqui do que quando vivia entre Salvador e Brasília.

