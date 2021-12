ACM Neto lembra morte de avô: "Oito anos de muita saudade"

O prefeito de Salvador, ACM Neto, lamentou os oitos anos da morte do avô, o senador Antônio Carlos Magalhães, mais conhecido como ACM.

"Oito anos de muita saudade...", escreveu o gestor, na legenda de uma foto em que aparece ao lado do avô.

ACM morreu às 11h40 do dia 20 de julho de 2007, aos 79 anos, no Instituto do Coração do Hospital das Clínicas (Incor), em São Paulo, em decorrência de falência de múltiplos órgãos secundária à insuficiência cardíaca.



ACM foi um dos líderes políticos mais conhecidos da Bahia, onde ocupou, sucessivamente, os mandatos de deputado estadual e federal, Prefeito de Salvador, Governador do Estado por três vezes, Ministro de Estado e Senador da República.

