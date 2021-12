ACM Neto encontra ministros em Brasília

O prefeito de Salvador, ACM Neto, cumpriu agenda de trabalho na tarde e noite desta terça-feira, 17, em Brasília. Poucas horas depois de autorizar a construção de mais duas creches e pré-escolas em Salvador (em Piatã e no Bairro da Paz), ele se reuniu com o ministro Geddel Vieira Lima (Secretaria de Governo) para discutir projetos para a capital baiana.

Depois do encontro, o prefeito foi até o Ministério da Fazenda para levar ao ministro Henrique Meirelles a proposta de financiamento de US$ 105 milhões do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), por intermédio do Programa de Desenvolvimento do Turismo (Prodetur).

"Fiquei muito entusiasmado com a receptividade e estou confiante que todos os projetos que nós pensamos com o financiamento serão executados", disse o prefeito.

Saúde

Após o encontro com o ministro Henrique Meirelles, que aconteceu no Ministério da Fazenda, ACM Neto esteve com o titular da pasta da Saúde, Ricardo Barros. Na pauta, a apresentação de proposta de saneamento do déficit de serviços médicos e hospitalares de média e alta complexidade, que, até o ano passado, era de R$ 170 milhões.

O prefeito também aproveitou a audiência para solicitar a habilitação e qualificação de quatro UPAs: São Cristóvão (já construída), Brotas, Paripe e Pirajá, que serão inauguradas nas próximas semanas.

Antes de retornar à capital baiana, ACM Neto terá mais uma audiência em Brasília: Hoje pela manhã, o prefeito vai se reunir com o ministro Bruno Araújo (Cidades).

