ACM Neto e vereadores tomam posse nesta terça

O deputado federal ACM Neto (DEM) assume, nesta terça, 01, à tarde, o mandato de prefeito de Salvador conquistado na eleição municipal de outubro com 53,6% dos votos contra 46,3% do candidato petista Nelson Pelegrino.

Aos 33 anos, o democrata segue trilha semelhante ao do avô, o ex-senador Antonio Carlos Magalhães, que também governou a Capital aos 40 anos. Neto coloca o carlismo - agora no papel de oposição - de volta à cena política baiana, depois de quatro derrotas consecutivas sofridas pelo seu grupo político: em 2004 e 2008, com a eleição e reeleição de João Henrique Carneiro (PP) em Salvador; e 2006 e 2010, com as vitórias de Jaques Wagner (PT) para o governo do Estado.

ACM Neto será empossado, às 14h30, no plenário Cosme de Faria da Câmara Municipal de Salvador ,junto com os 43 vereadores, também eleitos em outubro, que vão integrar a nova Casa Legislativa nos próximos quatro anos.

A solenidade de transmissão do cargo de prefeito ocorrerá logo em seguida, no Palácio Thomé de Souza, quando João Henrique se despede do cargo que ocupou nos últimos oito anos.

João, que se elegeu a primeira vez pelo PDT e se reelegeu pelo PMDB, sai da prefeitura com alto índice de rejeição e inelegível pelos próximos oito anos, porque teve as contas de 2009 rejeitadas pelo vereadores e pelo Tribunal de Contas dos Municípios (TCE), que também rejeitou as de 2010 e 2011.

Desafios - A partir desta terça, o jovem democrata sabe que vai enfrentar grandes desafios. Do ponto de vista administrativo, terá de imprimir uma gestão austera para governar uma cidade de quase 3 milhões de habitantes que tem a segunda pior arrecadação per capita entre as capitais.

Terá, ainda, de se valer da criatividade para incrementar a receita do município e atrair investimentos para tirar do papel as promessas que fez durante a campanha. Tanto que já anunciou como primeira medida de governo baixar um pacote de 30 decretos focando quatro áreas estratégicas do governo: finanças, gestão, pessoal e programa de governo.

O empenho em "arrumar a casa" tem uma razão: o democrata sabe que é da avaliação que o eleitor fará da sua gestão, que depende o seu futuro político. Além de dar respostas às demandas administrativas, Neto terá de atender às expectativas políticas - agora que ganhou espaço como oposição nacional na Bahia.

