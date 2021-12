ACM Neto é o prefeito mais bem avaliado do País

Uma pesquisa Vox Populi aponta o prefeito de Salvador, ACM Neto, como o mais bem avaliado do País. Neto teve 61% de avaliação positiva. Dentre o total, 19% das pessoas ouvidas avaliaram a administração como ótima e 42% consideraram a gestão boa. A pesquisa foi divulgada pelo Jornal da Band, na noite de sábado, 13.

Em nota, o prefeito disse que esse resultado "serve de estímulo para trabalhar ainda mais por Salvador. Esse resultado claro que nos deixa alegres, pois é fruto do trabalho que está sendo feito na cidade, que vem melhorando e elevando a autoestima do cidadão. É um reconhecimento e uma satisfação saber que Salvador volta a liderar esse ranking", disse.

O prefeito de Recife, Geraldo Júlio, ficou em segundo lugar, com 52% de avaliação positiva. Em terceiro lugar está Eduardo Paes, gestor do Rio de Janeiro, com 46%. A última colocação ficou com o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, com apenas 16% de avaliação positiva.

O instituto Vox Populi ouviu 5.200 eleitores das oito maiores capitais dos estados.

