ACM Neto diz que só conhece 'petrolão' pela imprensa

"Felizmente, só conhece o petrolão pela imprensa", disse o prefeito ACM Neto sobre a Operação Lava Jato. "Não vamos condenar ninguém previamente, mas é um assunto gravíssimo e certamente o maior escândalo de corrupção da história do Brasil", declarou, nesta terça, 3, durante cerimônia de posse do deputado licenciado Bruno Reis (PMDB) como secretário municipal.

O prefeito disse ainda que não participará de nenhuma das manifestações de rua programadas para o dia 15 de março, muitas delas pedindo o impeachment da presidente Dilma Rousseff. "Essa é uma manifestação da sociedade. Não tem caráter político ou partidário", afirmou.

Ao ser questionado sobre as negociações em curso para uma possível fusão de DEM e PTB, Neto disse que não comentaria o assunto.

Nilo

O presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, o deputado Marcelo Nilo (PDT) foi nesta quarta à posse de Bruno Reis (PMDB), o que deu força aos rumores de que o pedetista estaria contrariado com o governador Rui Costa.

"Vim porque Bruno Reis me convidou", afirmou Nilo, ao negar qualquer entrevero com Rui. Em março do ano passado, irritado com o governo em meio aos indícios de que perderia a disputa para ser o vice na chapa de Rui, o presidente da AL-BA foi à posse de Luiz Carrera como chefe da Casa Civil da prefeitura de Salvador.

O prefeito ACM Neto não perdeu a oportunidade de citar Nilo em seu discurso, ao dizer que seria bom ter um "secretário deputado" que poderia pedir uma "ajudinha" ao presidente da Assembleia. Também participou da cerimônia o presidente estadual do PMDB, Geddel Vieira Lima, além de vereadores e deputados estaduais.

