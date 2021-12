ACM Neto diz que nomeação de Imbassahy deve ajudar Salvador

O prefeito ACM Neto (DEM) comemorou, nesta sexta-feira, 3, a nomeação de Antônio Imbassahy (PSDB-BA) para a secretaria de Governo de Temer. Ele assume a vaga deixada por Geddel Vieira Lima (PMDB-BA).

"A Bahia sai ganhando por ter uma pessoa qualificada numa posição estratégica do governo federal", defendeu. Para Neto, o aliado política deve facilitar a articulação da Prefeitura com o presidente Michel Temer para conquistar recursos e projetos para a capital baiana.

"Já consegui em sete, oito meses de governo Temer mais do que consegui nos quatro anos de Dilma. O BRT é um exemplo disso. O encaminhamento do Prodetur também. São coisas concretas, não são especulação. Temer tem ajudado Salvador. Mas com um amigo e aliado, é melhor ainda", comemora o prefeito.

Secretaria

O nome de Imbassahy foi especulado para assumir a secretaria de Governo desde a saída de Geddel em novembro de 2016, após o peemedbista ser acusado de pressionar o Ministério da Cultura a liberar obra em um empreendimento em que tinha apartamento.

Contudo, a nomeação do tucano encontrou resistência entre alguns aliados de Temer, o que levou ao adiamento da oficialização do nome dele no comando de uma das principais pastas do Governo.

A confirmação do baiano fez parte de uma negociação para reeleger Rodrigo Maia (DEM-RJ) como presidente da Câmara dos Deputados.

