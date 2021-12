ACM Neto diz que não participará da Entidade Metropolitana

O prefeito ACM Neto disse que não vai participar da reunião de instalação do Colegiado da Entidade Metropolitana nesta quinta-feira, 17. "A prefeitura não vai participar, porque não reconhece a Entidade Metropolitana, que foi criada pelo governo através de um projeto que foi aprovado em uma semana sem sequer consultar a prefeitura. O órgão é inconstitucional e a legislação é cheia de vícios", disse em entrevista a uma emissora de rádio de Salvador nessa terça, 15.

O gestor já tinha criticado o órgão, que foi criado em junho com a responsabilidade de fiscalizar serviços públicos na Bahia, mas o imbróglio com o Estado ganhou força novamente depois que o governador Jaques Wagner questionou a licitação dos ônibus comandada pela prefeitura. Em matéria publicada no Jornal A TARDE desta terça, o governador afirmou que ainda analisa se pretende entrar na Justiça contra a licitação.

A disputa entre os governos começou depois que a prefeitura criou a Agência Reguladora dos Serviços Públicos de Salvador (Arsal) para fiscalizar o trabalho da Embasa. Após o anúncio, a Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) aprovou a criação da Entidade Metropolitana.

Agora, o governo estadual defende que a licitação de transporte público de Salvador deve ser discutida pelo órgão, o que é contestado pelo prefeito, que declarou que o partido Democratas (DEM) vai ingressar com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin) contra o novo órgão.

Transporte público

O prefeito defende que a entidade discuta o que for de interesse comum dos municípios, como o transporte metropolitano, mas "os ônibus que não saem dos limites de Salvador são de responsabilidade da prefeitura. O projeto suprime toda força e poder da cidade de Salvador, mas sou um prefeito com capacidade para resistir", critica ACM Neto, referindo-se a tentativa do governo estadual de suspender a licitação do transporte público.

Wagner, por sua vez, critica o modelo de concessão apresentado pelo município, em que vence o consórcio que apresentar o maior valor para explorar o sistema.

Ao comentar o assunto, o prefeito rebateu: "Tenho ouvido críticas de políticos do campo oposto que a prefeitura quer arrecadar. (A licitação) não tem caráter arrecadatório. Queremos que o empresário que vai ganhar dinheiro por décadas seja obrigado a dar dinheiro para a cidade. Assim, ele não vai ganhar sozinho. Esse dinheiro será integralmente investido em mobilidade urbana. É diferente dos modelos de concessão do Estado. A Fonte Nova está ai e o governo tem que investir R$ 100 milhões por ano. O metrô também, o governo tem que investir R$ 120 milhões por ano. A prefeitura é diferente, além de não colocar recursos, levanta recursos".

ACM Neto também contesta o argumento do governador de que as empresas repassariam o investimento na licitação para a tarifa de ônibus, prejudicando a população. "A partir do novo contrato (da licitação), as regras de definição da tarifa são claras. Acabou aquela história de empresários sentando com prefeito para definir o reajuste da tarifa", afirmou.

Justiça

Apesar de declarar que o DEM pretende contestar judicialmente a constitucionalidade da Entidade Metropolitana, o prefeito diz que não acredita que o governo siga o mesmo caminho em relação à licitação do transporte público.

"Se o governador procurar a judicialização estará assinando atestado de que quer manter o transporte público como está. A partir disso, a população terá que se dirigir ao Centro Administrativo para cobrar melhorias do governador. Não acredito que ele faça isso. Acho que o governador reconhece que o transporte está um caos e precisa melhorar. Então, um governo que faz esforço para viabilizar a operação do metrô, não vai ficar contra uma operação tão importante para a população", disse.

