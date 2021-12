ACM Neto diz que dinheiro de processo contra deputado será revertido à Osid

Após ter ganho, em primeira instância, um processo contra o deputado Robinson Almeida (PT) por calúnia, o prefeito ACM Neto (DEM) revelou que os R$ 50 mil reais que o petista terá que pagar serão destinados às Obras Sociais Irmã Dulce (Osid).

Conforme publicado pelo Portal A TARDE, Robinson Almeida foi acionado na Justiça depois de ter publicado, em uma rede social, crítica ao gestor soteropolitano por este ter direcionado R$ 2,8 milhões para a ONG Parque Social, da qual a mãe de Neto, Maria do Rosário, era presidente de honra na ocasião.

No Facebook, Almeida publicou: "'Mateus, primeiro os meus, depois os teus'. Esse provérbio, de origem bíblica, símbolo do egoísmo, retrata bem a decisão do prefeito de Salvador, ACM Neto, de designar R$ 2,8 milhões da prefeitura para uma ONG presidida pela própria mãe, Maria do Rosário Magalhães. No dia do aniversário da cidade, 29/03, o Diário Oficial do Município publicou o aditivo de contrato entre a prefeitura e a Parque Social Empreendedorismo e Desenvolvimento Social. O absurdo não para por aí. O contrato foi ainda assinado pela diretora da entidade, Sandra Maria de Souza Paranhos, que atualmente é assessora especial de ACM Neto na prefeitura de Salvador, com salário de R$ 13 mil".

A primeira sentença do caso judicial veio à público na última terça-feira, 29. Ao Portal A TARDE, o prefeito explicou o destino do dinheiro que o deputado deverá pagar. “Eu fui para todas as audiências, as testemunhas do deputado foram ouvidas, foi um processo normal, dentro da legalidade. Ele ofendeu a mim e a minha mãe. Eu não faço questão do dinheiro dele, os R$ 30 mil que eu vou receber e os R$ 20 mil que minha mãe receberá serão doados para as Obras Sociais Irmã Dulce”, disse Neto.

