ACM Neto discutirá reforma administrativa

O prefeito eleito de Salvador, ACM Neto (DEM), vai preparar ainda este ano uma proposta de reforma administrativa na prefeitura, que deve ser apreciada pela atual Câmara de Vereadores. O objetivo é antecipar as mudanças na administração para começar o mandato com a máquina pública já "azeitada".

Neto já conversou com João Henrique (PP) sobre a proposta de reforma e não encontrou resistências do prefeito em encaminhar a demanda para a Câmara ainda este ano. "O prefeito vai ajudar em tudo que for necessário, inclusive nesta reforma", afirmou, nesta segunda-feira, 5, o secretário de Comunicação da Prefeitura, André Curvello.

A formatação do projeto ainda não foi definida. Contudo, segundo adiantou, nesta segunda-feira, ontem ACM Neto em entrevista à Rádio Itapoan, o desenho administrativo e os padrões de gestão serão definidos durante o trabalho da equipe de transição.

Para fazer este trabalho, o novo prefeito teve conversas com executivos da consultoria norte-americana McKinsey, que atuou na gestão do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, na elaboração de modelagens de captação de recursos e parcerias com a iniciativa privada.

Somente após a definição da estrutura administrativa é que o novo prefeito deverá se debruçar sobre a formação do governo e anunciar os nomes do secretariado e de postos do segundo escalão.

Reunião - Está prevista para a tarde desta terça-feira a primeira reunião da equipe de transição composta por membros indicados pelo prefeito João Henrique e pelo prefeito eleito ACM Neto. Na pauta inicial, além da reforma administrativa, serão discutidos projetos estruturantes para a cidade que estão no âmbito da prefeitura.

"Vamos conhecer melhor a estrutura administrativa e financeira da prefeitura e amadurecer as medidas de curto prazo", afirma o ex-governador Paulo Souto. Os nomes que vão compor a equipe de transição foram definidos ainda ontem. Representando o prefeito João Henrique, a comissão será liderada pelo secretário municipal da Fazenda e do Planejamento, Oscimar Torres, e terá a participação do secretário municipal de Desenvolvimento Urbano, Paulo Damasceno, e do chefe de gabinete do prefeito, o procurador João Cavalcanti.

Do lado do prefeito eleito, o único nome confirmado até o momento é o do ex-governador Paulo Souto, que chefiará a equipe. Os outros nomes foram fechados na tarde desta segunda e serão por Souto anunciados ainda nesta terça.

Os integrantes ainda não foram anunciados porque parte deles ainda possuía vínculos formais com órgãos públicos. Mesmo sem a formalização, a equipe chefiada por Souto já teve reuniões informais preparatórias para discutir a transição. A expectativa é que a equipe seja formada por nomes essencialmente técnicos e da total confiança do prefeito eleito e do ex-governador.

