ACM Neto critica pichação em bikes de projeto social

ACM Neto não gostou nem um pouco de ver as bicicletas do movimento Salvador Vai de Bike instaladas no bairro de Brotas pichadas. Na manhã deste sábado, 11, o prefeito de Salvador usou sua as redes sociais para criticar a ação de vandalismo e pediu para que atos como este sejam denunciados.

"O vandalismo é um problema crônico em nossa cidade. Estamos fazendo um esforço enorme de recuperar Salvador, mas tem gente que quer fazer justamente o contrário e prejudicar esse trabalho. É uma minoria, mas que precisa ser denunciada às autoridades. Vamos jogar duro!", escreveu o prefeito em sua página no Facebook.

No Instagram, ACM Neto fala que as população deve ter "mais educação e respeito com as coisas públicas".

"Bom dia, meus amigos. Todos vocês são testemunhas do esforço que tenho feito para recuperar a cidade. São obras, projetos, mudanças que estão mudando o perfil de Salvador. Agora, preciso da colaboração de todos. Vejam o que fizeram na com as bicicletas de Brotas. Assim não dá mesmo. Temos de ter mais educação e respeito com as coisas públicas.", escreveu ACM Neto na legenda da foto no Instagram.

O movimento Salvador Vai de Bike é uma parceria da prefeitura com a empresa Serttel e o Banco Itaú, com o objetivo de estimular ainda mais o uso da bicicleta na capital baiana. O projeto, um sistema público de bicicletas compartilhadas, foi inaugurado no dia 22 de setembro do ano passado.

Como funciona o Salvador Vai de Bike

1° Passo: O usuário precisa se cadastrar no sistema pela internet nos sites www.salvadorvaidebike.salvador.ba.gov.br e bikesalvador.com. No cadastramento, será necessário efetuar o pagamento da anuidade, com valor R$10, por meio de cartão de crédito, sem a cobrança de tarifas diárias ou mensais. Depois, será possível utilizar o serviço ao longo de 12 meses.

2° Passo: Para destravar a bicicleta, o usuário poderá ligar para o número 4062-7024, ou utilizar o aplicativo do Bike Salvador para smartphones, informando o número de identificação da estação e da bicicleta que deseja retirar.

