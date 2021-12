ACM Neto critica atos anti-Congresso convocados por Bolsonaro: 'Tem que ser repudiado"

Presidente nacional do DEM, o prefeito ACM Neto criticou nesta quarta-feira, 26, atos convocados pelo presidente Jair Bolsonaro contra o Congresso.

Em mensagem por Whatsapp, o chefe do Palácio do Planalto compartilhou um vídeo que convoca a população para atos anti-Congresso no próximo dia 15 de março.

“Acho que o caminho é de garantir harmonia entre os poderes. O Congresso Nacional é fundamental para o Brasil. Acho que qualquer ato atentatório ao Congresso tem que ser repudiado, então vejo isso com muita preocupação”, declarou o prefeito.

Após a repercussão negativa, com críticas de diversas lideranças e entidades, Bolsonaro comentou o assunto nesta quarta.

“Tenho 35Mi de seguidores em minhas mídias sociais, c/ notícias não divulgadas por parte da imprensa tradicional. No Whatsapp, algumas dezenas de amigos onde trocamos mensagens de cunho pessoal. Qualquer ilação fora desse contexto são tentativas rasteiras de tumultuar a República”, escreveu, no Twitter.

adblock ativo