ACM Neto criará diretoria para cuidar de ações no Centro Histórico

O prefeito ACM Neto anunciou a criação de uma diretoria dentro da Secretaria de Cultura e Turismo específica para cuidar de ações e projetos no Centro Histórico. A informação foi divulgada nesta sexta-feira, 18, durante a reinauguração da Igreja da Venerável Ordem Terceira de São Domingos Gusmão, localizada no Terreiro de Jesus.

De acordo com Neto, a diretoria passa a funcionar em janeiro de 2017 com a reforma na estrutura do governo municipal. Essa unidade será responsável por coordenar todos programas da Prefeitura no Centro Histórico, além de planejar ações e projetos para a região e manter diálogo com os governo federal e estadual e a iniciativa privada.

"Em parceria com a Iphan, a Prefeitura quer continuar não só as obras que já foram iniciadas, mas garantir o aproveitamento disso. Por isso, que acabei de anunciar que estamos criando uma diretoria especifíca para cuidar do Centro Histórico e pretendemos desenvolver um conjunto de políticas públicas para dar mais força ainda a importância do patrimônio histórico para Salvador", disse Neto.

Uma das obras realizadas na região foi de reforma da Igreja de São Domingos Gusmão, que reabre após passar 22 anos fechada por conta do risco de desabamento da estrutura.

O espaço passou por reforma durante dois anos e meio, com manutenção do teto e restauração das imagens e obras sacras instaladas nas paredes da igreja.

O prefeito destaca que esse tipo de trabalho fomenta o turismo religioso em Salvador. "Toda requalificação do nosso patrimônio histórico é fundamental para que a cidade permaneça atualizada e tenha atrativos turísticos. O turismo religioso é algo que pode ser muito trabalhado por Salvador. A gente sabe que pessoas do mundo inteiro viajam querendo saber a história das cidades. É claro que as igrejas acabam tendo papel extremamente destacados nisso".

