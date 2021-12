ACM Neto cria supersecretaria e extingue a Previs

Extinção de duas secretarias, criação de outras três e a fusão das estruturas da Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho e Emprego (Sedes) e da Secretaria Municipal de Urbanismo (Sucom) em uma supersecretaria que englobará as atividades relacionadas às questões econômicas e urbanísticas da cidade.

Estas são algumas das mudanças que constam no projeto de lei da reforma administrativa que o prefeito de Salvador ACM Neto (DEM) vai detalhar em coletiva às 10 horas desta quarta-feira, 30, no Palácio Thomé de Souza.

Na proposta, que será encaminhada à Câmara Municipal, também consta a extinção de dois órgãos municipais, entre os quais o Instituto de Previdência de Salvador (Previs), cuja gestão passará a ser feita pela administração direta.

O prefeito explicou ao A TARDE que a nova estrutura da máquina pública foi pensada para tornar mais eficientes os serviços prestados à população e, sobretudo, dinamizar a economia da cidade. “O desafio de Salvador é melhorar o ambiente de negócios e isso passa pelo processo de licenciamentos de novos empreendimentos”, assinalou Neto. “A ideia é agregar um viés econômico ao desenvolvimento urbanístico da cidade”.

Por isso, a criação de uma supersecretaria com a atribuição de cuidar das operações de Parcerias Público-Privadas (PPPs) e concessões municipais. A nova estrutura, segundo o prefeito, vai concentrar os projetos estruturantes de maior importância da prefeitura, além de cuidar da política de urbanismo, de atração de investimentos e das parcerias com a iniciativa privada.

Hoje, a Sucom tem sua atuação limitada às atividades de fiscalização e licenciamento.

Secretariado

Na coletiva desta quarta, o prefeito não vai tratar de indicações de nomes para o primeiro escalão do governo. O anúncio da equipe de secretários que vai compor o segundo mandato de Neto na prefeitura, a partir de primeiro de 1º de janeiro de 2017, só vai ser feito na segunda quinzena de dezembro.

Indagado, na noite desta terça, 29, sobre possíveis nomes, ACM Neto fez mistério: “Uns ficarão, outros sairão e alguns mudarão de pasta”. No paço municipal a conversa, nesta terça, era de que o prefeito teria convidado o presidente da Câmara Municipal, vereador Paulo Câmara (PSDB), para assumir uma secretaria, podendo ser a de Educação ou a de Ordem Pública.

O vereador tucano, que integra a base do prefeito, tem mantido boa interlocução com o Executivo nestes quatro anos de comando do Legislativo, e sua ida para o primeiro escalão da prefeitura acomodaria as forças políticas que apoiam Neto, já que Câmara conseguiu perdeu para o vereador Léo Prates (DEM) os apoios que precisava para conquistar o seu terceiro mandato na presidência da Câmara Municipal.

Procurado para comentar o assunto, o vereador Paulo Câmara não foi localizado até a publicação da reportagem.

