ACM Neto confirma que Guilherme Bellintani vai voltar ao governo

O prefeito ACM Neto (DEM) confirmou que o ex-secretário da Cultura e Turismo e da Educação da sua primeira gestão, Guilherme Bellintani , assumirá cargo no segundo mandato. Não há detalhes, entretanto, sobre qual espaço o empresário ocupará.

“Ainda estamos discutindo os detalhes do trabalho dele, mas eu não podia prescindir da colaboração de uma pessoa tão importante, que colaborou no primeiro período do governo e vai colaborar mais, com certeza, no segundo”, afirmou o prefeito, sem negar nem confirmar que Belintani ocupará uma espécie de super secretaria no município.

Na mesma ocasião, durante uma agenda pública na Ilha dos Frades, na manhã deste domingo, 27, Neto confirmou que “pelo menos um vereador será aproveitado” no fluxograma do seu novo secretariado. A aguardada reforma administrativa da gestão do demista, segundo o próprio, será divulgada na próxima quarta-feira, 30.

“É possível que a gente aproveite. Já aproveitamos em outra oportunidade. Graças a Deus, temos uma base qualificada, de pessoas que podem cumprir um bom papel no executivo. Pelo menos um vereador será aproveitado. Quem sabe até dois podem ser aproveitados. Mas isso será após a reforma”, afirmou o líder do Executivo municipal.

adblock ativo