ACM Neto conclui formação do secretariado

O prefeito eleito de Salvador, ACM Neto (DEM), concluiu a formação do seu secretariado com a escolha dos nomes de Albérico Mascarenhas, para a Casa Civil, e Alexandre Pauperio, para a Gestão. A definição foi divulgada na tarde desta quarta-feira, 26.

Mascarenhas, que é economista com pós-graduação em Finanças Públicas e Administração Financeira, foi secretário estadual da Fazenda (1998/2005) e coordenador do Confaz (2002/2005), período em que foi implantado o cadastro unificado e desenvolvido o projeto da Nota Fiscal Eletrônica.

Já Pauperio, que é administrador de empresas e mestre em Administração pela Ufba, foi chefe de gabinete da Secretaria estadual da Ciência, Tecnologia e Inovação e diretor-geral da Fapesb (Fundação de Amparo à Pesquisa da Bahia).

Todos os secretários e o prefeito ACM Neto participarão, na próxima sexta-feira, 28, de um workshop no Hotel Golden Tulip, no bairro do Rio Vermelho.

FGM - Também na tarde desta quarta-feira, foi definida a nomeação do novo presidente da Fundação Gregório de Matos. Será o produtor e diretor teatral Fernando Guerreiro, 51 anos. Ele recebeu o convite do prefeito eleito, ACM Neto, e do secretário de Desenvolvimento, Cultura e Turismo, Guilherme Bellintani.

Guerreiro tem 35 anos de experiência no setor cultural e dirigiu recentemente a peça "O Sumiço da Santa", produzida em homenagem ao centenário de nascimento do escritor Jorge Amado. "A Bofetada" e "Os Cafajestes" são outros dois grandes sucessos do produtor.

