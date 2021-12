ACM Neto cobra do governo federal verba para obras

O prefeito ACM Neto (DEM) cobrou, nesta segunda-feira, 29, o repasse do recursos prometidos pelo governo federal para ajudar a capital baiana em decorrência dos estragos causados pelas chuvas deste ano. Mesmo enfrentando queda na arrecadação de R$ 120 milhões entre janeiro a maio deste ano em comparação a igual período no ano passado, a Prefeitura já teria desembolsado cerca de R$ 60 milhões de recursos próprios com intervenções emergenciais por conta das fortes chuvas que assolam a cidade, desde o início de abril.



Em entrevista coletiva, Neto disse o dinheiro ainda não foi liberado. "Tirar foto na hora do problema é fácil, mas liberar dinheiro até agora nada", criticou o prefeito. As chuvas na cidade, que ocasionaram até deslizamentos com mortes em maio, levaram o ministro da Integração, Gilberto Occhi a fazer um sobrevoo da cidade, juntamente com o governador Rui Costa e o próprio Neto no início de maio.



O prefeito e o governador Rui Costa (PT) chegaram à ir juntos a Brasília, no dia 20 daquele mês, pedir ajuda ao governo federal para obras contra os efeitos da chuva em Salvador. Na ocasião, o prefeito apresentou ao ministro das Cidades, Gilberto Kassab, solicitação de R$ 110 milhões para obras de contenção em 47 encostas localizadas em áreas de risco. Ficou definido que a prefeitura e o Estado poderão solicitar recursos para construção de cerca de 5.000 unidades habitacionais dentro do programa Minha Casa, Minha Vida.



Mas, segundo o prefeito, até agora, tudo só ficou na promessa. Somente com a manutenção os gastos municipais já somam R$ 40 milhões. Fora isso, 3.500 famílias estão sendo assistidas com auxílio aluguel e outras 1.200 com um auxílio emergencial, "tudo apenas com recursos próprios, o que só está sendo possível graças aos ajustes que fizermos nas contas municipais", como ressaltou Neto.



Namoro com PMDB

Ao ser questionado sobre a possibilidade de mudar de partido, por conta do "namoro" com o PMDB divulgado pela imprensa, Neto afirmou que deve esperar até o final prazo legal, um ano antes das eleições, para se pronunciar sobre o assunto. "Estou muito bem onde estou, com meus amigos do DEM e, caso mude de partido, não será uma decisão exclusivamente minha, mas algo que será decidido com toda a minha base política e com muito diálogo seja com o PSDB ou PMDB, por exemplo".

Mesmo depois da repercussão das declarações sobre o PT na semana passada, gerando respostas de petistas baianos nas redes sociais, o prefeito voltou a criticar o partido do governo pela crise econômica no país e pelas novas denúncias da delação premiada. "Eles não gostam de críticas, mas precisam ser mais maduros quanto a isso", afirmou.

