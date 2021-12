ACM Neto anuncia novos secretários

O prefeito ACM Neto confirmou, na manhã desta sexta-feira, 8, os nomes dos novos titulares das secretarias de Relações Institucionais (Serin) e de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda (Sedes) e da (Empresa de Limpeza Urbana do Salvador) Limpurb.



O deputado federal Irmão Lázaro (PSC) assumiu a Serin, enquanto o agora ex-diretor de Logística e Patrimônio da Secretaria Municipal de Gestão (Semge), Caio Morais, será o chefe da Limpurb. Na Sedes, quem assume é o administrador Bernardo Araújo.



Irmão Lázaro e Caio Morais já eram especulados para assumirem os cargos desde a semana passada, quando os vereadores Héber Santana (PSC) e Tiago Correia (PSDB) pediram exoneração da chefia da Serin e da Limpurb, respectivamente, para voltar à Câmara Municipal.



Na Sedes, com a saída de Severiano Alves por conta do retorno do seu partido, o PDT, à base do governador Rui Costa, o nome do presidente da Saltur, Isaac Edington, era um dos especulados. No entanto, com a filiação dele no PTB, que já tem Érico Mendonça na Secretaria de Cultura e Turismo, a opção de Edington acabou sendo descartada.



Morais é considerado um bom nome técnico na prefeitura, mas teve a competência para assumir a Limpurb questionada pela oposição.

