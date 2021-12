ACM Neto anuncia novos gestores semana que vem

O deputado federal Irmão Lázaro (PSC) e o diretor de Logística e Patrimônio da Secretaria Municipal de Gestão (Semge), Caio Morais, devem assumir a Secretaria de Relações Institucionais e a Limpurb, respectivamente, na próxima semana. Eles chegam para substituir os ex-dirigente Heber Santana (PSC) e Tiago Correia (PSDB), que pediram exoneração dos cargos e devem disputar as eleições este ano.

O prefeito ACM Neto (DEM) diz que deverá anunciar os novos dirigentes na próxima semana, mas ainda não confirma os nomes de Irmão Lázaro e Caio Morais. No entanto, pessoas ligadas à administração municipal apontam que eles devem mesmo ser os escolhidos.

Eles devem ser anunciados na próxima semana, assim como o novo titular da Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho e Emprego, ocupada por Severiano Alves (PDT). A saída dele é dada como certa devido à volta do PDT à base do governador Rui Costa (PT).

A chegada de Irmão Lázaro (terceiro deputado federal mais votado na Bahia em 2014) para a gestão de ACM Neto é considerada estratégica porque evita que ele seja candidato à prefeitura de Feira de Santana e concorra com o atual prefeito, José Ronaldo de Carvalho (DEM). Além disso, deve assumir a cadeira dele na Câmara o suplente Pastor Luciano, ex-DEM e recém-filiado ao PMB, que integra a base de ACM Neto.

A ida de pastor Luciano para o PMB dá força ao partido, que é considerado importante para a campanha de reeleição do prefeito, por agregar tempo de TV. Já Caio Morais é considerado um bom técnico. Para o lugar de Severiano, são especulados o presidente da Saltur, Isaac Edginton, e um nome da iniciativa privada.

Vereadores

A saída do PDT da base de Neto fez com que os vereadores Leandro Guerrilha e Kiki Bispo deixassem o partido e seguissem para o PTB. Para fontes ligadas ao prefeito, a mudança traz benefícios para ACM Neto, pois o PTB é um dos partidos com maior tempo de TV.

