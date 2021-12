ACM Neto anuncia mudanças no secretariado municipal

Motivado principalmente por conta das eleições de outubro, o prefeito ACM Neto (DEM), anunciou nesta segunda-feira, 7, seis alterações na administração municipal. Antes de empossar os novos secretários, o prefeito afirmou que durante toda sua gestão houve “disparadamente”, mais acertos do que erro pontuais.

“Sempre fiz um governo pautado na valorização e na capacidade de trabalho de cada uma das pessoas que escolhi para ocupara esses espaços. Disparadamente, tivemos muito mais acertos do que erros pontuais”, afirmou o gestor.

Entre as mudanças apresentadas pelo democrata, três foram motivadas por conta do pleito deste ano, entre eles, João Roma, ex-chefe de Gabinete, que vai disputar uma vaga na Câmara federal, deu lugar para Kaio Moraes.

Na secretária de Políticas para as Mulheres, Taissa Gama, deixa o cargo para disputar uma vaga na Assembleia Legislativa da Bahia (AL-BA) e foi substituída por Cristina Argiles – que já ocupava a pasta desde abril. Já Tia Eron, que comandava a Promoção Social e Combate à Pobreza), e que deixou o cargo para disputar a reeleição, deu lugar para vereador Isnard Araújo (PHS).

Já os ex-secretários José Antônio Rodrigues Alves e Paulo Alencar, que eram da Saúde e Comunicação, respectivamente, deixaram os cargos por questões pessoais. No Lugar, as pastas serão ocupadas por Luiz Galvão, que assumi o posto da saúde. Já José Pacheco, responsável pela comunicação da Câmara de Salvador, vai deixar o posto no legislativo e assumir a responsabilidade no executivo.

Já o controle da Limpurb, que perdeu Kaio Moraes, ficará com Leonardo Oliveira, atual chefe de gabinete da empresa.

