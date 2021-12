ACM Neto anuncia dois carnavais para 2014

O prefeito eleito de Salvador ACM Neto (DEM) anunciou, nesta terça-feira, 11, em encontro com empresários e artistas da indústria de entretenimento, que em 2014 Salvador terá, além do Carnaval do calendário oficial, em fevereiro, uma segunda folia momesca que deve acontecer concomitante à Copa Mundial de Futebol.

O Carnaval da Copa deverá ocorrer em espaço diferente dos tradicionais circuitos do Campo Grande e Barra-Ondina. Seguindo planejamento do novo prefeito, a folia estará harmonizada com a agenda de eventos que a cidade terá na Copa, sobretudo, com a data dos jogos que a Arena Fonte Nova vai sediar.

A proposta de criar um segundo Carnaval, conforme revelou Neto, já foi apresentada ao governador Jaques Wagner (PT), na semana passada, em Brasília, enquanto aguardavam ser recebidos em audiência pela presidente Dilma Rousseff.

"Qual o diferencial que Salvador pode oferecer para atrair o turista num momento em que o mundo está voltado para o País, e que Recife não pode, Rio de Janeiro não pode? O nosso produto, o nosso Carnaval", respondeu o democrata.

Neto afirmou que se empenhará ao máximo para melhorar o que for possível do Carnaval em 2013, mas que o evento que terá "a cara" da sua administração só acontecerá em 2014.

A proposta de Neto recebeu o aval de artistas como Carlinhos Brown, Durval Lelys (Asa de Águia), Bell Marques (Chiclete com Banana), Denny (Timbalada), Manno Góes e Levi Lima (Jammil), Alinne Rosa (Cheiro de Amor), Xanddy (Harmonia do Samba), Tatau (Ara Ketu), Márcio Victor (Psirico), Compadre Washington (É o Tchan), Alexandre Peixe, Magary Lord, além de produtores e empresários.

O encontro de Neto com artistas e empresários, no Othon Palace Hotel, foi promovido pela Associação Brasileira de Entretenimento (Abre-BA). O diretor-executivo, André Simões, destacou que o empresariado se colocava à disposição para, em Parcerias Público-Privada, colaborar com o novo gestor na remodelagem do Carnaval. Neto, que iniciou a vida profissional na área de eventos, disse que o poder público isolado não tem como promover turismo e cultura.

