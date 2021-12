ACM Neto agradece desejo de boa sorte emitido por Wagner

O prefeito de Salvador ACM Neto (DEM) recebeu com agradecimentos o desejo de boa sorte emitido por Jaques Wagner (PT), na manhã desta quarta-feira, 2, durante o programa Conversa com o Governador, transmitido pela Rádio Educadora. O democrata considerou a atitude do governador como "republicana e democrática".

"O governador Jaques Wagner tem demonstrado uma grande disposição de trabalhar por Salvador. Ele afirmou isso nas conversas que teve comigo, e nós temos o mesmo objetivo: atuar em conjunto para recuperar e preparar a cidade para o futuro. Nós dois temos a consciência de que a campanha já acabou e que agora Salvador está em primeiro lugar", afirmou Neto.

Além de elogiar a postura de Wagner, Neto afirmou que a presidente Dilma Rousseff (PT) também está empenhada em resgatar a autoestima soteropolitana. Com isso declarou que, ao lado dos governos estadual e federal, "vai trabalhar de forma incansável para recuperar a cidade, cuidar dos problemas urgentes e emergenciais e resgatar a capacidade de planejamento para o futuro".

