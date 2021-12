ACM Neto afirma que a prisão de Prisco foi, no mínimo, estranha

O prefeito ACM Neto (DEM) disse nesta quarta-feira, 23, que a prisão do vereador Marco Prisco (PSDB) na última sexta-feira "no mínimo pareceu bastante estranha". Ele disse que é cuidadoso ao comentar decisões judiciais, mas questionou o fato de a detenção do líder do movimento tenha acontecido depois do fim da greve.



Segundo o prefeito, que participou do processo de negociação pelo fim da paralisação policial de três dias, Prisco trabalhou para resolver o problema.



"Prisco fez um esforço para que a greve fosse encerrada. Se ele não tivesse ajudado a promover um acordo para encerrar a greve, talvez ela ainda não tivesse sido encerrada no curto espaço de tempo em que foi encerrada", disse ontem após apresentar o secretário de Urbanismo e Transportes, Fábio Mota.



Neto fez questão de ressaltar que estava se referindo à paralisação dos policiais deste ano e não à de 2012, onde houve suspeitas de que alguns policiais teriam participado de ações criminosas.



"O que (eu estou dizendo) evidentemente não diz respeito às coisas que aconteceram em 2012. Eu estou tratando de 2014. Se a prisão é ou não legítima, cabe à Justiça se pronunciar. Não me cabe contestar, mas me pareceu apenas estranho que tenha acontecido um dia depois", disse Neto.



O prefeito não quis revelar se durante as tratativas de que participou com Prisco e o governador Jaques Wagner houve um acordo para que Prisco não fosse preso.



"Os termos do que foi tratado, os detalhes, as conversas que tive com o governador Jaques Wagner, com os interlocutores, eu me reservo ao direito de não externar. Eu não sou o tipo que trago a público coisas que foram tratadas dentro de conversas privadas. Prefiro manter em reserva o que foi conversado com o governador, em respeito à posição dele", disse.



"Como prefeito, eu poderia ter ficado limitado a cuidar apenas das questões da cidade. Mas, entendendo que a greve traria sérias consequências para a nossa capital, como trouxe, mesmo tendo sido uma greve curta, eu me senti no dever de prefeito e de cidadão de tentar ajudar no processo", afirmou, ressaltando acreditar que a participação teve um "peso decisivo para encerrar esse processo".



Copa do Mundo



Apesar de ressaltar que a responsabilidade de cuidar da segurança é do governo estadual, o prefeito anunciou ações do município para contribuir com a segurança pública durante a Copa.



"Não há como se transferir a responsabilidade para nenhuma prefeitura porque está na Constituição que essa é uma responsabilidade dos estados, que inclusive arrecadam para isso", afirmou.



Neto disse que a prefeitura está licitando serviços de segurança privada para permitir que a Guarda Municipal atue mais em locais com grande concentração de pessoas, como praças, praias e estações de ônibus. Além disso, ele pretende reforçar a segurança de grandes vias.

