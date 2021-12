ACM Neto adota tom de campanha na Câmara

Em tom de campanha, ainda que tenha evitado falar em eleições, o prefeito ACM Neto (DEM) abriu nesta terça-feira, os trabalhos da Câmara Municipal fazendo um balanço dos três anos de sua gestão e ressaltando investimentos em saúde, educação, mobilidade, orla e na área social.

Exaltado em alguns momentos durante a fala de quase uma hora, Neto não poupou críticas aos governos federal e estadual.

Durante o discurso, ele anunciou que, após 17 anos, a prefeitura quitou a dívida com o governo federal que, em valores corrigidos, chegavam a R$ 741 milhões. Com isso, a divida bruta total da prefeitura foi reduzida em 46%, caindo de R$ 1,6 bilhão para R$ 873 milhões, após quitação completa do débito com a União.

Disse, ainda, que a dívida, iniciada em 1999, se transformou em crédito de R$ 4,9 milhões com o governo federal. A quitação, segundo Neto, possibilita a ampliação da capacidade de endividamento do Executivo, agora de R$ 5,3 bilhões.

O prefeito iniciou a fala afirmando que 2015 foi marcado pelos escândalos de corrupção e pela inflação e deu alfinetadas no governo federal. Destacando investimentos na construção e reforma de creches, disparou: "O governo federal foi incapaz de executar com êxito o Brasil Carinhoso (programa voltado para a educação infantil). As creches prometidas pela presidente (Dilma Rousseff) não saíram do papel em quase cidade nenhuma do Brasil", disse.

Na saúde, afirmou que a cobertura da atenção básica saiu de 18% no início de sua gestão para quase 50%. "Que sirva para as autoridades estaduais que andam desinformadas sobre a realidade de Salvador". Na última semana, o governador Rui Costa (PT) afirmou que a cobertura de PSF (Posto de Saúde da Família) da capital baiana era a pior do estado.

Investimentos

Neto ressaltou, ainda, os investimentos feitos pela prefeitura para dar suporte às famílias desabrigadas no período das chuvas no ano passado. "Criamos o auxílio emergência, no valor de três salários mínimos. Foram 3.505 famílias beneficiadas, com mais de 4 milhões pagos pelo município".

Sobre a orla, lembrou da requalificação realizada em 12 trechos, com investimento de R$ 200 milhões, e disse que prefeitura já plantou cerca de 42,5 mil mudas de árvores. O prefeito é criticado por grupos sociais pela derrubada de árvores.

ACM Neto ainda fez uma previsão pessimista para a economia brasileira no ano de 2016, afirmando que tende a ser o ano mais difícil das últimas duas décadas. "Dois mil e dezesseis será um ano duro, provavelmente de muito percalços", disse.

