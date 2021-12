ACM Neto admite que boa parte da população rejeita a reforma

Um dos nomes cotados no Democrata para a disputa presidencial em 2018, ao lado do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (RJ), e do ministro da Educação, Mendonça Filho (PE) , o prefeito de Salvador ACM Neto disse, nesta quarta, 13, que o sentimento da população é mais contrário do que favorável à Reforma da Previdência.

A declaração de Neto foi feita após uma reunião na Câmara dos Deputados para tratar do assunto. O prefeito disse que "existe um sentimento mais contrário do que favorável ao tema", mas entende "que isso não pode significar a sua não discussão, o seu não debate". Para Neto, a rejeição é resultado de uma falha de comunicação do governo, que gera desconhecimento em relação ao texto.

"Uma coisa que não está clara é que parte da Reforma tem objetivo de corrigir distorções de altos salários do serviço público que impactam no futuro do País. Existe hoje um déficit previdenciário do governo federal, dos estados e municípios que pode tornar essa conta impagável no futuro".

Parlamentares do DEM que querem votar contra a reforma se opõem ao fechamento de questão, que pode implicar punição a quem votar diferente do que acordou o partido.

Ontem, o PSDB decidiu fechar questão sobre o assunto, mas afirmou que não iria aplicar sanções aos deputados que votassem contra a reforma.

