ACM Neto admite dar secretaria ao PTN

Na briga pela presidência da Câmara de Salvador, o PTN, que já comandou a Secretaria de Educação com João Carlos Bacelar, pode voltar a ter o controle de uma pasta municipal.

"Tudo é possível", afirmou nesta segunda, 1º, o prefeito ACM Neto, ao ser questionado sobre a chance de o partido ficar com uma secretaria, no âmbito da reforma administrativa projetada por ele.

Comenta-se nos bastidores que a jogada do PTN seria inclusive mirar no comando da Câmara, mas tendo como alvo maior uma secretaria. A eventual estratégia, no entanto, vem sendo negada por integrantes da sigla.

"O PTN só quer a presidência da Câmara, não quer secretaria. Não pedimos nenhuma secretaria ao prefeito", disse o vereador Beca, que assumiu um mandato no Legislativo municipal no lugar de Alan Castro, eleito deputado estadual.

Acordo

Neto reconheceu ter presenciado um acordo em 2012 entre o atual presidente do Legislativo municipal, Paulo Câmara (PSDB), e o PTN para que o partido indicasse o candidato da base governista em 2014. O prefeito, no entanto, repetiu que não irá se intrometer no assunto.

"Como prefeito, me resta acompanhar e torcer para que o resultado da eleição seja a escolha de um vereador da minha base. O partido é indiferente. Não tenho preferência", declarou Neto.

Nesta segunda, o PTN adiou o anúncio que faria do seu candidato à presidência da Câmara. A promessa é de que o nome será divulgado em até duas semanas.

Na outra ponta, o atual presidente diz já ter contabilizado o apoio de 13 partidos à sua reeleição (PMDB, PSDB, PP, PDT, PSD, PV, SD, PSC, PSB, PCdoB, Pros, PTB e PR). A eleição para a mesa diretora acontece em 2 de janeiro.

