ACM Neto: 'A política precisa ser pacificada'

O prefeito ACM Neto (DEM) toma posse na tarde deste domingo, 1º, no segundo mandato, decidido a criar em Salvador um novo ambiente para os negócios. Ele explica como pretende abrir oportunidades para o capital privado investir na cidade, diz que a educação é prioridade e que as delações da Odebrecht devem separar o “joio do trigo”. Neto também defende um pacto político no país para enfrentar a crise e revela disposição para um maior diálogo com o governador Rui Costa (PT).

Na equipe que montou para o segundo mandato houve espaço para os partidos que apoiaram sua reeleição. A nova gestão tem cara mais política que a anterior?

Não é verdade que os 15 partidos que me apoiaram tiveram espaço na composição do secretariado. Tivemos conversas que acabaram resultando na escolha de nomes com o PMDB, PSDB, PRB, PTB, PV e Solidariedade. O que não quer dizer que os outros não tenham sido consultados. Não ganhei sozinho, não posso governar sozinho. Os quadros apresentados pelos partidos são muito qualificados. Dou um exemplo: a secretária de Educação (Paloma Modesto), uma lembrança do PSDB, é pessoa de um currículo que qualquer prefeitura gostaria de ter . Então, o nosso secretariado mantém a coerência de um perfil predominantemente técnico, de pessoas qualificadas para as funções, conciliando, é claro, com o diálogo político que tem que existir.

O senhor disse que no segundo governo seu propósito é estimular novos investimentos em Salvador. Como atrair recursos com a economia em crise e instabilidade política?

Usando a criatividade e enxergando as oportunidades. Nesse novo desenho do governo fortalecemos a área de desenvolvimento econômico associando ao urbanismo. Nós temos um ponto de partida que é o novo PDDU (plano diretor) e a nova Louos (lei de ocupação do solo) e nós vamos procurar aproveitar exaustivamente as oportunidades que podem ser dadas nestes dois novos marcos legais, especialmente no que se refere à retomada do incremento na construção civil. Lançamos o programa Revitalizar, um pacote de incentivos fiscais para empresas que queiram investir no centro antigo da cidade. Algo muito parecido virá do programa Salvador Emprego, que será pilotado por esta nova secretaria (Desenvolvimento e Urbanismo), que vai cuidar das Parcerias Público-Privadas (PPP), das operações estruturadas (COE), criar novo ambiente de negócios, desburocratizar as regras e exigências para implantação de novas empresas.

Então a participação do capital privado vai ser ampliado nesta gestão?

Tem que ser aprofundado porque a crise comprometeu muito a capacidade de investimento da prefeitura com recursos próprios. Queremos fazer como na Estação da Lapa, na concessão do transporte público, o Carnaval. A ordem é ampliar isso, enxergar todas as oportunidades, avaliar os ativos da prefeitura, como podem ser aproveitados e transformados em recursos financeiros, seja por alienação, concessão ou qualquer tipo de operação estruturada.

A prefeitura também está recorrendo a financiamentos, não é?

A atração e a contratação de empréstimos, externos sobretudo, é uma das prioridades. Já tivemos um primeiro financiamento assinado com o BNDES pelo Pmat (programa de modernização da administração), perto de R$ 100 milhões. Assinamos com a CEF R$ 408 milhões para o BRT. Agora estamos apostando no avanço do Prodetur, US$ 105 milhões via BID para um conjunto de investimentos na área de turismo, que está pronto para ser encaminhado pelo Senado. Temos mais três financiamentos sendo dialogados com o BID, o Banco Mundial e a CAF (Banco de Desenvolvimento da América Latina). Também estou negociando com o Banco do Brasil financiamento para o hospital municipal (orçado em R$ 120 milhões), que está andando.

A queda na arrecadação em 2016 levou a cortes no custeio e revisão de contratos. O servidor não teve reajuste salarial. Terá este ano?

Não tenho como dar esta resposta, ainda. O que vai determinar é a condição orçamentária do município. Vamos ver como vai se comportar a arrecadação até maio, junho, quando começam as negociações. Se a arrecadação melhorar, vamos ter condições de conceder algum reajuste. Se não, vou ter que ser sincero e transparente e mostrar que pode ser que não dê. Procurei dar o exemplo suspendendo qualquer possibilidade de reajuste de prefeito, vice-prefeito, secretário e todos os cargos de confiança para 2017. Ainda assim a lei foi aprovada e sancionada com a possibilidade de valer (o reajuste) a partir de 2018. Mas eu só darei reajuste em 2018 se a condição orçamentária da prefeitura melhorar.

O fato de o ex-secretário de Urbanismo, Sílvio Pinheiro, ter sido nomeado para a presidência do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) torna seus projetos mais fáceis nesta área da educação?

Silvio foi nomeado por seus méritos, competência, e vai ser presidente do FNDE do Brasil, não de Salvador nem da Bahia. Mas o fato de termos um baiano tão identificado com o nosso projeto pode facilitar. Espero que ele não só tenha esta abertura com Salvador, mas também com os 416 municípios do interior e com o governo do Estado. Então, a presença de um baiano precisa significar, com certeza, um maior volume de investimentos, uma maior atenção do ministério para com o nosso Estado.

Em 2016 Salvador foi a Capital que mais avançou no ensino fundamental, segundo o Ideb. Para 2017, o que se pode esperar para a educação no município?

Para mim a principal conquista de toda a administração foi esse avanço na qualidade da educação. Salvador não podia ocupar o último lugar do Brasil. Graças a Deus conseguimos avançar nove posições em apenas dois anos. Eu diria que o ensino infantil, de zero a cinco anos, é o principal desafio; as creches e pré-escolas. Primeiro temos que botar para funcionar as que construímos, foram 39 unidades. Com o funcionamento delas e com as novas salas ampliadas nas escolas já existentes estamos dobrando o número de vagas, de 20 mil para 40 mil. A ideia é continuar ampliando. Nós já batemos em 28% a aplicação do orçamento na educação (a lei fala em 25%) e tenho blindado esta área, garantindo que estes recursos estejam preservados em função da crise.

O Ceará tem recorrido às PPPs na educação. Pensa em adotar este modelo?

Penso. Inclusive é uma das metas que a diretoria de PPP´s, dentro da secretaria de Desenvolvimento e Urbanismo, já tem estabelecido por mim. Claro que o papel do professor , que tem de ser da rede pública, ninguém pode substituir. Mas construção e manutenção das escolas podem ser por PPP e nós vamos estudar a proposta.

A saída do ex-ministro Geddel Vieira Lima (PMDB) da secretaria de Governo da presidência da República foi ruim para a sua administração? A interlocução com o governo federal ficou mais difícil?

É claro que a presença de Geddel nos ajudava muito. Só que eu não posso dizer que estamos prejudicados, seria uma injustiça. Semana passada recebi um telefonema do próprio presidente da República comunicando a liberação de R$ 50 milhões para a saúde de Salvador. Então a gente continua tendo uma interlocução com os ministros, com acesso direto ao Planalto, e o próprio Geddel, mesmo não sendo ministro, tem relações muito fortes em Brasília e sempre se colocou à disposição para fazer esta interlocução.

Há ainda possibilidade de o deputado federal Antonio Imbassahy (PSDB) ocupar o cargo que foi de Geddel?

Só quem pode nomear ministro é o presidente. Mas eu tenho expectativa e torço para que isso possa acontecer. Acho que as coisas estão muito bem encaminhadas nesta direção. Para a Bahia e para Salvador seria importante ter Imbassahy no ministério.

A sua gestão tem servido de modelo para prefeitos. Seu nome, inclusive, é citado pelo DEM nacional para a disputa do governo estadual em 2018. O senhor sairá candidato?

O momento político que vivemos recomenda cautela, equilíbrio e bom senso. É impossível qualquer um fazer projeções para 2018. A política está muito mexida, o cenário muito conturbado e as turbulências podem até aumentar. Portanto, eu só tenho um objetivo que é trabalhar pela cidade, continuar administrando Salvador, atravessar esse momento de crise econômica e, obviamente, 2018 será discutido em 2018.

Mas o senhor mesmo disse que o governador Rui Costa (PT) foi o grande derrotado da última eleição municipal. O cenário não é favorável para as oposições virarem o jogo em 2018?

De fato o resultado das eleições foi muito positivo para as oposições, não apenas na quantidade de prefeitos eleitos, mas da importância das cidades. Das dez maiores do estado, seis foram vencidas pelo Democratas. Sete pela oposição, porque além das seis do DEM temos Vitória da Conquista, com o PMDB, nosso aliado. Isso é muito relevante. Tenho conversado com os prefeitos no sentido de que precisam fazer uma boa gestão. Não adianta nada ganhar e depois não governar bem. É evidente que se você tiver um bom desempenho administrativo, as prefeituras, um ambiente político favorável, as coisas podem caminhar para uma virada política na Bahia depois de 12 anos de governo do PT. Agora, quem vai liderar essa virada política? Quem vai disputar o cargo de governador? Aí é outra história, só em 2018 para dizer.

E as delações da Odebrecht na Lava Jato, envolvendo integrantes do governo, inclusive o presidente? Isso não pode colocar em xeque as reformas em curso, como a da Previdência e a Política?

Mesmo sabendo que é difícil separar as coisas, é preciso criar um ambiente de estabilidade política no País. Quem sofre com a política e seus efeitos econômicos é o cidadão, não é o deputado, o senador, os governadores, nem os prefeitos. Quem paga é o cidadão que está desempregado, que está perdendo poder aquisitivo. Eu acho que chegou num momento muito grave que é preciso garantir um mínimo de estabilidade política no País. As investigações têm que acontecer e não vão acontecer da noite para o dia. Depois vai se poder separar o joio do trigo, mas, até lá, o Brasil precisa ficar de pé e, para isso, é preciso ter um mínimo de estabilidade política.

O governador Rui Costa, adversário deste governo, fala em pacto de governança. Qual sua opinião?

Concordo e até tive a oportunidade de dizer ao presidente que ele deveria convidar os 27 governadores e os 26 prefeitos de capital e construir um pacto. Até porque as reformas que vão ter que acontecer, as medidas duras que terão de ser examinadas pelo Congresso, muitas delas terão rebatimento direto ou terão de ser complementadas por medidas estaduais e municipais. A reforma da Previdência é um exemplo. acho que esse diálogo tem que acontecer para além das disputas político-partidárias ou eleitoral. Eu mesmo estou disposto, de uma maneira absolutamente aberta e franca, a dialogar com o governador e, naquilo que for importante para o Estado. Reunir a minha bancada de oposição na Assembleia e dizer que ajude (o governo). Não vamos fazer neste momento a lógica do quanto pior melhor.

O senhor teria uma pauta para este diálogo com o governador Rui Costa?

Eu tenho falado com o governador, temos dialogado. Passou a eleição, as tensões diminuíram, o que é muito importante e positivo de lado a lado. O meu interesse é construir as coisas em comum, e acho que o que estou dizendo não vale só para a Bahia, vale para o Brasil inteiro. Porque quem está na rua como eu estou, tem a real dimensão da crise. Tivemos 2014 de estagnação no crescimento, e 2015 e 2016 de recessão. O Brasil não vai conseguir suportar um terceiro ano de recessão. E pior para o poder público à medida que o desemprego aumenta, porque quem tinha um plano de saúde e perde bate nas portas dos postos e hospitais públicos. Então a arrecadação diminui, mas a pressão por serviços públicos aumenta. É uma equação que não fecha.

O seu nome também é citado naquela primeira lista da Odebrecht sobre doações para campanha. O que tem a dizer sobre isso?

Quanto à Lava Jato é preciso frisar que o Ministério Público, o Poder Judiciário, a Polícia Federal devem ter toda a autonomia e toda liberdade para fazer a fundo as investigações. A delação pela delação não pode condenar ninguém. Da mesma forma que não é possível generalizar o conceito de que nenhum político presta. É preciso apontar claramente quem fez corrupção e quem não fez corrupção. Quanto a mim, estou absolutamente tranquilo em relação à Odebrecht porque minha relação com eles sempre foi de total transparência. As doações foram sempre através do Democratas, estão todas documentadas na Justiça Eleitoral.

E propostas de impeachment de Temer e de antecipação das eleições?

Acho este tipo de proposta absolutamente inconsequente. Não debato a hipótese de saída do Temer, porque o Brasil não suporta a queda de dois presidentes num período tão curto. Temos que trabalhar com a realidade daqui para frente. O país precisa de estabilidade política. Se parar para conversar com qualquer grande empresário ou grande dirigente de banco, verá que os investimentos privados só vão ser retomados na hora que o mercado entender que a política pacificou.

