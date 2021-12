Abrafarma realiza evento hoje em Salvador

Considerada uma das cidades do Nordeste com maior crescimento no segmento farmacêutico, Salvador recebe hoje, no Fiesta Bahia Hotel, o Show Care Center, que visa capacitar cerca de 400 profissionais desta área para atuação em atendimentos de serviços à saúde do cliente. Esta é a segunda vez que o evento, promovido pela Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias (Abrafarma), chega à capital baiana.

Das seis capitais que receberão o treinamento em 2019, Salvador será a primeira delas, já que no período de um ano o número de salas clínicas em farmácias na Bahia subiu de 33 para 81. Apesar de ser desconhecidas por uma parte da população, as salas – que auxiliam no atendimento de revisão de medicamento, além de acompanhamento do tratamento recomendado pelo médico e monitoramento do nível de diabetes e hipertensão arterial – são abertas ao público e, na Bahia, podem ser encontradas em algumas farmácias Pague Menos.

Mudanças

Conforme explicou o coordenador do Programa de Assistência Farmacêutica Avançada da Abrafarma, Cassyano Correr, o treinamento, que terá início às 8h e término às 18h, tende a preparar os profissionais que já atuam nas redes de farmácias associadas à Abrafarma para as transformações que o segmento farmacêutico vem passando.

"As farmácias estão passando por mudanças, desde os sistemas online até a prestação de serviços, com isso, eles precisam estar capacitados e atualizados para exercer a profissão com qualidade", pontuou.

Com palestras e debates, a programação do evento inclui temas relacionados a cuidados preventivos, nutrição cosmética, probióticos (produtos alimentares que contêm micro-organismos vivos), saúde da mulher, suplementação alimentar a partir dos 50 anos, consulta de elevação do colesterol e suplementos alimentares na prática esportiva.

"É uma oportunidade para esses profissionais trocarem conhecimentos e fazerem network. Também é um evento de energia muito boa", disse Correr. Rio de Janeiro (14/6), Fortaleza (12/7), Brasília (9/8), São Paulo (5/9) e Curitiba (4/10) também receberão a capacitação.

Farmácia Popular

Desde a redução das unidades do programa Farmácia Popular, muitas pessoas que dependem de medicamentos para tratamentos de saúde têm encontrado dificuldades para ter acesso a esses remédios. Sobre a questão, Cassyano declarou que as farmácias privadas têm passado por dificuldades em relação à distribuição de medicamentos gratuitos.

adblock ativo