Abaixo-assinado pede cassação do mandato de Kannário após ofensas à PM

Após ofensas direcionadas a equipes da Polícia Militar (PM-BA), na segunda-feira, 24, durante passagem de sua pipoca no circuito Osmar (Campo Grande), o cantor e deputado federal Igor Kannário (DEM-BA) poderá ter seu mandato cassado.

Proposto pela direção do Instituto de Consulta, Estudos e Pesquisas Militar da Bahia (Iceme-BA), um abaixo-assinado circula nas redes sociais pedindo o fim do exercício parlamentar de Kannário "por condutas incompatíveis com o decoro parlamentar, condutas estas que atingem diretamente a moral e a prestação de serviço de policiais militares da Bahia".

Até o momento da publicação desta reportagem, a petição já constava mais de 10 mil assinaturas. O documento ainda abre observações para orientar policiais militares e bombeiros a assinarem e colocarem seus 'nomes de guerra'.

"As associações de policiais e bombeiros militares da Bahia estão convidadas a assinar o ofício que irá acostado a este abaixo assinado solicitando abertura de processo de verificação dos fatos e de cassação de mandato [...] O cidadão que quiser nos apoiar deve assinar a petição nos moldes que o site determina", completou o ICEME.

Entenda o Caso

Durante o desfile, Igor Kannário direcionou ofensas a entidades de segurança pública da Polícia Militar (PM-BA), após eles se envolverem em um confusão enquanto separavam uma briga na avenida.

No ocorrido, Kannário teria, em cima do trio independente, xingado os PMs de 'bunda mole' e feito mais provocações. "Agressores. Venham me bater aqui em cima seus bunda mole. Se acontecer algo comigo, me matarem, foi a Polícia Militar [...] Peço à imprensa, filma isso aí. Isso é abuso de poder, abuso de autoridade. Quero uma vaia para a Polícia Militar da Bahia", bradou.

adblock ativo