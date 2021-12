'A vaca foi para o brejo', diz Roberto Requião após denúncias contra Temer

O senador Roberto Requião (PMDB-PR) divulgou nesta quarta-feira, 17, um vídeo pelas redes sociais no qual afirma que a única saída para o país, após as denúncias divulgadas contra o presidente Michel Temer (PMDB) e o senador Aécio Neves (PSDB-MG), e a eleição direta em todos os níveis.

"Só temos uma saída, a vaca foi para o brejo e levou a corda. A solução é eleição direta, diretas já, em todos os níveis. Diretas no Senado, para deputado, para o presidente da República (...) para que os brasileiros digam o que querem fazer com nosso País", disse o senador em um vídeo transmitido ao vivo e feito em um aeroporto.

Requião considerou as denúncias, publicadas pelo jornal O Globo, como "um impacto brutal e pesado", lembrou e repetiu as frases ditas por ele mesmo durante a votação do processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. "Canalhas, canalhas, canalhas", repetiu.

"E eu era única oposição verdadeira ao governo da Dilma no Congresso Nacional", completou ele, que votou contra a cassação da ex-presidente, mesmo sendo do mesmo partido de Temer. O senador completou: "esse Congresso não está representado o povo brasileiro, ele vive em outra dimensão e está na hora de passarmos tudo a limpo" e considerou como "maravilhoso o trabalho do ministério Público com essa delação do Joesley (Batista) da JBS".

