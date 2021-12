A TARDE recebe moção de aplauso do TCE

O Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE-BA) aprovou nesta terça-feira, 3, por unanimidade, uma moção de aplausos ao Grupo A TARDE pela realização do projeto “Olhar Cidadão”, que consiste na produção de séries jornalísticas com publicação aos domingos, no jornal A TARDE.

Autor da proposição, o conselheiro corregedor do órgão, Inaldo da Paixão Araújo, destacou a importância social das reportagens, que têm tratado de temas de relevância para a vida dos baianos, como educação, tratamento de resíduos sólidos e saúde – este último o segmento retratado na nova etapa do projeto – em diversos municípios do estado.

Para Inaldo, as matérias contribuem para estimular a vigilância do poder público por parte da população, o que ajuda no trabalho de fiscalização das ações dos gestores pelos órgãos de controle, caso do próprio TCE.

“Esta ação do Grupo A TARDE deve ser exaltada por todos os auditores e encarregados da fiscalização das contas dos gestores públicos pela grande contribuição que dá ao exercício do controle social, além, é claro, de servir para mostrar a todos os baianos a situação em que se encontram segmentos tão importantes para o bem estar e a qualidade de vida de nossa população”, defende o conselheiro, ao concluir que as séries são um “grande exemplo de jornalismo cidadão”.

Olhar Cidadão

O projeto do Grupo A TARDE surgiu com a proposta de oferecer aos baianos um retrato da gestão pública de serviços com importância direta na vida do cidadão.

As séries são publicadas desde abril. Até o momento, foram três. A primeira delas tratou da questão da gestão de resíduos sólidos, ainda feita de forma precária no Brasil, com cenário semelhante na Bahia.

Em seis reportagens, mostramos como municípios baianos têm tratado o tema, apontando os principais problemas, exemplos que deram certo e colocando lupa sobre contratos milionários no setor selados com a iniciativa privada.

Com o município de Pilão Arcado, iniciamos em junho a segunda fase da série, sobre educação, revelando que alunos são transportados para a escola em “paus de arara”. A esta, seguiram-se mais nove matérias que buscaram fazer diagnóstico aprofundado de como a área tem sido tratada no estado da Bahia.

No domingo passado, começou a terceira etapa do projeto, que visitará regiões do estado para saber como anda a saúde nos municípios. A primeira delas foi a de Itabuna.

