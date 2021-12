A TARDE é homenageado no 'Jubileu' da UPB

O Grupo A TARDE foi um dos homenageados com a "Medalha de Honra ao Mérito Municipalista" outorgada pela União dos Municípios da Bahia (UPB) durante as comemorações dos 50 anos da entidade, nesta segunda-feira, 18.

A diretora de Redação Mariana Carneiro recebeu a comenda na solenidade coordenada pela presidente da UPB, a prefeita Maria Quitéria Mendes, e que contou com a presença do governador Jaques Wagner, secretários, prefeitos, ex-presidentes da entidade e outros homenageados.

Todos foram considerados de destacado papel no desenvolvimento local. Os Correios lançaram selo comemorativo da data.

O Jubileu de Ouro da União dos Municipios também foi marcado pela reinauguração do prédio da entidade, construído em 1983 no Centro Administrativo da Bahia. Cinco décadas após sua fundação, as preocupações das prefeituras não mudaram de foco, conforme Maria Quitéria.

"Passados os anos, nos firmamos na defesa intransigente da autonomia municipal, cobrando a redistribuição de recursos que permita às prefeituras implementar o desenvolvimento local. É o papel salutar que a União dos Municípios desempenha, sem perder de vista seu compromisso com a capacitação dos prefeitos e equipes técnicas municipais na prestação de serviços com maior qualidade aos cidadãos em suas cidades", disse.

O governador Jaques Wagner lembrou que dos "elos federativos", o municipal é que está mais perto da população. "Eu digo sempre que prefeitos, vice-prefeitos, vereadores são os primeiros, os heróis da política nacional, pois são quem em primeiro momento recebem a demanda, a carência, a reclamação do povo, 5 ou 6 horas da manhã na porta de casa", brincou.

Assinalou que, por essa razão, é fundamental se reforçar esse "elo do município, ajudando os municípios a ter cada vez uma gestão mais eficiente para aproveitar um orçamento já apertado para que cada vez tenham mais suporte, para que evitem errar", declarou.

Conforme Wagner, a UPB vem, ao lado de outras entidades nacionais, brigando pela ampliação das receitas dos municípios e por uma partição mais justa da receita federal.

Ele considera que a UPB vem se mostrando mais "antenada" com as questões da modernização da gestão, trazendo "consultoria, suporte, projetos, principalmente nos municípios menores que, por si só não têm estrutura para fazer frente às demandas que hoje se apresentam", disse.

