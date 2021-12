"A palavra de ordem é enfrentamento da pandemia", diz Bruno Reis durante posse

Durante solenidade de posse como novo prefeito de Salvador, Bruno Reis (DEM) afirmou nesta sexta-feira, 01, na Câmara Municipal de Salvador, que o maior desafio de sua gestão será o combate à pandemia.

“A palavra de ordem é enfrentamento da pandemia. Os efeitos colaterais da pandemia são grandes no campo social e econômico. Se a cidade já era pobre e desigual, os problemas aumentaram e se agravaram. Então, nós vamos nos dedicar muito, com geração de oportunidades e renda para combater as desigualdades na cidade de salvador.”, disse Bruno.

Para Bruno, o transporte público e a retomada das aulas no contexto da pandemia são questões importantes que a prefeitura terá que se debruçar.

“Temos um problema grave no transporte público, precisamos tomar decisões que não são fáceis de tomar para organizar o sistema”, avaliou. “Vamos ter que organizar a retomada das aulas, e esse é um grande desafio colocado.”

Dia marcante

Bruno disse que a posse como prefeito é o “dia mais marcante” de sua vida, e que sempre sonhou em comandar a prefeitura da capital baiana.

“Hoje é o dia mais marcante da minha trajetória na vida pública. Sempre sonhei com esse dia, nunca escondi de ninguém. Trabalhei muito, me empenhei, e graças a Deus e à confiança do povo desta cidade, graças ao trabalho do prefeito ACM Neto e nossa equipe, estamos aqui. Espero que Deus me dê sabedoria e ilumine meu caminho para eu fazer um lindo trabalho e honrar essa cidade que tanto amo.”, completou.

