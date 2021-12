"A nobreza obriga", diz Hamilton Mourão sobre estar ao lado de Bolsonaro em manifestação

O vice-presidente da República, General Hamilton Mourão, participou da cerimônia em homenagem ao dia da Independência do Brasil e do ato organizado por apoiadores do governo federal nesta terça-feira, 07.

A presença causou estranheza, tendo em vista que a relação entre Mourão e Bolsonaro "não é simples", conforme Mourão considerou há duas semanas.

Questionado pelo jornal O Globo sobre o motivo de ter ido ao sete de setembro em Brasília, o vice-presidente respondeu com um termo francês: "Noblesse oblige".

Em português a frase significa "a nobreza obriga" e refere-se à obrigação de comportamentos por parte de ocupantes de postos específicos.

Mourão esteve ao lado de Bolsonaro durante o hasteamento da bandeira nacional, no Palácio da Alvorada, e acompanhou o presidente à Esplanada dos Ministérios. Durante o discurso, Mourão também estava com o presidente.

